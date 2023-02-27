Амстердам запустив кампанію проти секс- та наркотуризму

Влада Нідерландів вирішила провести в Амстердамі нову кампанію під назвою “Тримайся подалі” (“Stay Away”), щоб обмежити певні види туризму.

На думку влади, ліберальні закони Амстердама щодо наркотиків, алкоголю та сексу створили йому репутацію „місця, де все допустимо“, а іноземні гості, користуючись таким іміджем міста, створюють для нього нові проблеми. „Амстердам – це місто світу, але щоб воно залишалося придатним для життя, нам потрібно вдаватися до обмежень“, – зазначили з цього приводу у мерії.

Амстердам щорічно приймає понад 20 мільйонів іноземних гостей. За допомогою нещодавньої кампанії влада Амстердама намагається скоротити кількість мандрівників і перешкоджати деяким видам туризму: автори кампанії наголошують, що секс-туристам, відвідувачам, які їдуть до міста за канабісом або щоб влаштувати божевільний хлопчак, в Амстердамі не раді. У той же час Амстердам продовжує вітати інших відвідувачів – тих, хто „вносить позитивний внесок у розвиток міста“.

Раніше в Амстердамі обговорювали закриття кофешопів, щоб контролювати місцевий ринок легких наркотиків. У мерії також заявляли, що згідно з дослідженням, проведеним урядом Нідерландів, 58% іноземних мандрівників приїжджали до Амстердама з метою вживання наркотиків.

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