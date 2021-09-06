Справа про рейс MH-17: Суд в Гаазі збирається винести рішення

Суд в Гаазі збирається до кінця 2022 р винести рішення у справі про «Боїнгу» «Малайзійських авіаліній», збитий в небі над Донбасом. Суддя Хендрік Стейнхёйс зазначив, що розгляд затягується через занадто великого обсягу матеріалів.

Зараз в суді виступають родичі загиблих пасажирів і членів екіпажу. Вони розповідають, яким важким ударом для них стала втрата близьких. Ріа ван дер Штеен говорила, що не сумнівається: саме Москва винна у вбивстві 298 осіб, цитата: «Вони знають, що ми знаємо, що вони брешуть».

За версією міжнародної слідчої групи, «Боїнг-777» був збитий 17 липня 2014 з російського ракетного комплексу «Бук» з території, підконтрольної проросійським силам. Обвинуваченими на цьому процесі стали четверо лідерів сепаратистів.

Російська влада звинувачення в причетності до події відкидала, заявляла про недовіру міжнародному слідству і видвівагала ряд своїх версій, що суперечили один одному. У Москві наполягали, що це була атака українського винищувача, ракета була запущена з українського «Бука», згідно з однією з російських версій, українськими військовими.