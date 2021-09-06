ГоловнаНІДЕРЛАНДИСправа про рейс MH-17: Суд в Гаазі збирається винести рішення
НІДЕРЛАНДИ

Справа про рейс MH-17: Суд в Гаазі збирається винести рішення

Євгеній Подольський

Суд в Гаазі збирається до кінця 2022 р винести рішення у справі про «Боїнгу» «Малайзійських авіаліній», збитий в небі над Донбасом. Суддя Хендрік Стейнхёйс зазначив, що розгляд затягується через занадто великого обсягу матеріалів.

Зараз в суді виступають родичі загиблих пасажирів і членів екіпажу. Вони розповідають, яким важким ударом для них стала втрата близьких. Ріа ван дер Штеен говорила, що не сумнівається: саме Москва винна у вбивстві 298 осіб, цитата: «Вони знають, що ми знаємо, що вони брешуть».

За версією міжнародної слідчої групи, «Боїнг-777» був збитий 17 липня 2014 з російського ракетного комплексу «Бук» з території, підконтрольної проросійським силам. Обвинуваченими на цьому процесі стали четверо лідерів сепаратистів.

Російська влада звинувачення в причетності до події відкидала, заявляла про недовіру міжнародному слідству і видвівагала ряд своїх версій, що суперечили один одному. У Москві наполягали, що це була атака українського винищувача, ракета була запущена з українського «Бука», згідно з однією з російських версій, українськими військовими.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпогодаТалібанвакцинаКабулБлизький Східпожежа

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International