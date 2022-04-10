Україна готується до найбільшої битви в Європі з часів закінчення Другої світової війни

На 46 день війни Україна готується до жорсткого бою з російськими військами у східних районах. При цьому погоджено 9 коридорів гуманітарної евакуації. Триває обстріл Маріуполя та інших міст. НАТО планує постійну військову присутність на своєму кордоні, намагаючись запобігти майбутній російській агресії.

Велика битва Сходу стане найбільшою у Європі з часів закінчення Другої світової війни. Після кількох тижнів бомбардувань північної України та Києва російські війська відійшли, щоб перегрупуватися на сході та розпочати наступ на Донбасі, що також є пріоритетом для Москви.

На вулицях Маріуполя, який став невралгічною точкою війни, російські танки патрулюють вулиці серед уламків будівель, а люди ховаються. Щодня вони живуть у страху перед бомбардуваннями.

Світові ЗМІ повідомляють, що при появі камер російські солдати застосовують іншу тактику — роздають їжу місцевим жителям і закликають їх слідувати за ними у безпечне місце, не знаючи, куди вони йдуть. Через два дні після жорстокого нападу на Краматорський вокзал регіон залишили понад 4500 людей.

Президент Зеленський заявив, що російська агресія ніколи не обмежувалася Україною, а усією Європою.

«Україна готова до жорсткої битви, оскільки російські сили збираються на сході країни. Це буде важка битва, але ми віримо у цю битву та нашу перемогу. Ми готові одночасно боротися та шукати дипломатичні шляхи покласти край цій війні”, – заявив президент Володимир Зеленський.

В очікуванні великого російського наступу на сході українські війська зміцнюють свої позиції та будують нові траншеї у районі міста Ізюм Харківської області. Дороги заміновані, на всіх перехрестях встановлені протитанкові барикади.