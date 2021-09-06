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НИДЕРЛАНДЫ

Дело о рейсе MH-17: Суд в Гааге собирается вынести решение

Евгений Подольский

Суд в Гааге собирается до конца 2022 г. принять решение по делу о «Боинге» «Малайзийских авиалиний», сбитый в небе над Донбассом. Судья Хендрик Стейнхёйс отметил, что рассмотрение затягивается из-за слишком большого объема материалов.

Сейчас в суде выступают родственники погибших пассажиров и членов экипажа. Они рассказывают, каким тяжелым ударом для них стала потеря близких. Риа ван дер Штеен говорила, что не сомневается: именно Москва виновата в убийстве 298 человек, цитата: «Они знают, что мы знаем, что они лгут».

По версии международной следственной группы, «Боинг-777» был сбит 17 июля 2014 с российского ракетного комплекса «Бук» с территории, подконтрольной пророссийским силам. Обвиняемыми на этом процессе стали четверо лидеров сепаратистов.

Российские власти обвинения в причастности к событию отвергала, заявляла о недоверии международном следствию и видвивагала ряд своих версий, которые противоречили друг другу. В Москве настаивали, что это была атака украинского истребителя, ракета была запущена с украинской «Бука», согласно одной из российских версий, украинскими военными.

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