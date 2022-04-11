Війська Путіна готуються до атаки: Боррель закликав до якнайшвидшого постачання зброї Україні

Жозеп Боррель перед зустріччю глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі наголосив, що найближчими днями очікується активізація бойових дій з боку Росії та наступ на Донбас. Глава дипломатії ЄС не виключив запровадження найближчим часом додаткових санкцій проти Росії. Крім того, Боррель закликав країни-члени прискорити постачання озброєнь, яких потребує Україна.

Міністерській зустрічі в Люксембурзі передувала недільна зустріч представників держав-членів – послів та експертів, на якій, за словами дипломатів, Жозеп Боррель підкреслив, що зброя, яка потрібна Україні, має бути доставлена ​​найближчими днями, а не тижнями.

Це питання обговорять сьогодні міністри ЄС. Серед іншого, очікується зелене світло на збільшення фонду закупівлі та постачання озброєнь в Україну з 1 млрд. євро до 1,5 млрд. євро.

«Санкції завжди на столі»

Польща, країни Балтії та Скандинавії закликають запровадити ембарго на імпорт нафти з Росії. Про таку можливість запитали голову дипломатії ЄС. – Санкції завжди на столі. Ми поговоримо про наступні кроки. Я думаю, що рано чи пізно – я сподіваюся, що рано – таке рішення буде ухвалено, – зазначив Жозеп Боррель.

27-річний тільки-но почав вводити санкції в енергетичному секторі. Минулого тижня країни-члени домовилися про заборону імпорту вугілля з Росії, але з відстрочкою на 4 місяці, тобто із серпня.

7 квітня Сейм прийняв т. зв. закон про санкції, який дозволить заморожувати майно осіб та організацій, що підтримують Росію. За законопроект проголосували 445 депутатів, ніхто не був проти. 11 депутатів, усі із кола Конфедерації, утрималися під час голосування. Закон про спеціальні рішення у сфері протидії підтримці агресії проти України та забезпечення національної безпеки передбачає, зокрема, запровадження ембарго на імпорт вугілля з Росії.

Як повідомив 10 квітня Генштаб ЗСУ у зведенні оперативної обстановки, «російські війська намагаються завершити підготовку до наступу, спрямованого на завоювання східної частини України».