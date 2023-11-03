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НідерландиТуризм

Сотні рейсів було скасовано у Нідерландах

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Сотні рейсів було скасовано у Нідерландах

У найбільшому аеропорту Схіпхола в Нідерландах було скасовано сотні рейсів через загрозу шторму “Кіаран”, що наближався.

Як уточнюється, йшлося про вхідні та вихідні напрямки. Напередодні зазначалося, що нідерландська KLM – найстаріша авіакомпанія у світі – скасовувала у другій половині дня рейси.

Також повідомлялося, що скасовано рейси в аеропорту Роттердам-Гаага (Нідерланди).

У країні діяв помаранчевий код, який, за даними видання телерадіокомпанії NOS, наразі вже скасовано.

Напередодні північний захід Європи накрила екстремальна погода, яка порушила плани тих, хто мав намір помандрувати. Зокрема, у середу та в четвер у Франції та Великобританії було скасовано деякі поромні рейси, поїзди та авіарейси.

Також уточнювалося, що низка авіакомпаній, включаючи easyJet та Ryanair, попереджали про можливі затримки рейсів до Ірландії та Великобританії. Пасажирам було рекомендовано перевіряти інформацію про рейси перед поїздкою до аеропорту.

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