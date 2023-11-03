У Франції та Британії через сильний шторм призупинено рух транспорту

Шторм Кіран, що сформувався в Атлантиці, досяг північно-західного узбережжя Франції. У 31 департаменті країни оголошено підвищений рівень метеонебезпеки.

Так, минулої ночі негода обрушилася на департаменти Фіністер, Кот-д’Армор, Манш. Швидкість вітру, за даними Meteo-France, у деяких районах досягала 193 км/год.

Влада Франції ввела обмеження на видіння транспорту. Ряд рейсів, що летіли в аеропорт Нант, через вітер перенаправили до Тулузи. В інших регіональних аеропортах було скасовано та затримано кілька рейсів.

Залізничний оператор SNCF повідомив, що аж до ранку п’ятниці у Бретані, Нормандії, О-де-Франс, Пеї-де-ла-Луар рух поїздів TER здійснюватиметься з перебоями.

Понад 1.2 млн людей залишаються без світла, 780 тисяч із них — у Бретані.

Крім того, шторм торкнувся і півдня Великої Британії. Там закрилися офіси компаній та школи, місцевим жителям рекомендують не їздити на авто вздовж узбережжя. Не ходять пороми між Дувром та Кале. В аеропорту «Хітроу» у Лондоні скасовано десятки авіарейсів.

На острові Джерсі зафіксували швидкість вітру 160 км/год.