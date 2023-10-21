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НідерландиТуризм

Секс-працівниці Амстердама вийшли на протест проти перенесення “кварталу червоних ліхтарів”

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Секс-працівниці Амстердама вийшли на протест проти перенесення

Секс-працівниці та жителі Амстердама вийшли на акцію протесту проти перенесення “кварталу червоних ліхтарів” за межі центру міста, передає NL Times.

Секс-працівники, власники бізнесу та жителі Де Валлена – району Амстердама, до якого входить “квартал червоних ліхтарів”, вийшли на вулиці міста та пройшли маршем до мерії на знак протесту проти пропозиції перенести популярне туристичне місце з центру міста до іншого району.

Проти такого переселення виступили і жителі районів Норду і Зюйда, де влада планує відкрити новий еротичний квартал.

Дійшовши до мерії міста, протестанти вручили свій “Маніфест зі збереження кварталу червоних ліхтарів” п’ятьом членам міської ради.

За словами секс-працівниць, вони не проти наміру муніципалітету зменшити натовп туристів у центральній частині міста, але, на їхню думку, це не повинно відбуватися лише за рахунок переселення “нічних метеликів”. Вони наполягають на розробці комплексного плану, який загалом зробить нове місце дислокації жриць кохання привабливим для іноземців, зокрема за рахунок інших розваг.

“Ця дискусія не про квартал, а про місто, не про проституцію, а про туризм. Це вимагає орієнтованого на майбутнє бачення розвитку міста. Для Амстердама, яким кожен може пишатися”, – сказала організатор протесту амстердамському телеканалу.

До речі, вулиці червоних ліхтарів з’явилися разом із зародженням міста. Коли Амстердам був лише дамбою, розташованою на річці Амстел, червоні ліхтарі вже висіли на публічних будинках біля порту в частині міста під назвою Wallen.

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