Нідерланди скасовують останні обмеження на подорожі через COVID-19

Цієї суботи, 17 вересня, Нідерланди скасували останні вимоги, пов’язані з COVID, для міжнародних мандрівників, знявши заборону на в’їзд з країн ЄС, яка зберігалася до цього моменту.

“З огляду на поточну епідеміологічну ситуацію в Нідерландах уряд вважає, що для в’їзду в Нідерланди заборона на в’їзд з ЄС більше не є пропорційною”, – йдеться в повідомленні, опублікованому минулої п’ятниці урядом Нідерландів.

Більшість обмежень на поїздки було скасовано наприкінці лютого, після того, як столиця країни Амстердам вийшла з третьої пандемічної блокади, але положення, передбачені забороною на в’їзд з країн ЄС, були збережені.

Згідно з колишньою політикою країни, мандрівники, які прибувають з-за меж ЄС та Шенгенської зони (з так званих “третіх країн”), для в’їзду до Нідерландів мали надати підтвердження повної вакцинації проти COVID-19 або дійсний сертифікат про одужання.

Тим часом, мандрівники, які прибувають із країн ЄС або ширшої Європейської економічної зони (ЄЕЗ), уже деякий час можуть в’їжджати до Нідерландів без обмежень, незалежно від статусу вакцинації, відновлення чи тестування.

Раніше діяли винятки для тих, хто прибуває з країн, віднесених до категорії “безпечних”, до яких, за останніми даними, належать Бахрейн, Чилі, Колумбія, Гонконг, Індонезія, Кувейт, Нова Зеландія, Перу, Катар, Руанда, Саудівська Аравія, Південна Корея, Тайвань, Об’єднані Арабські Емірати та Уругвай, повідомляє CNN.

Сертифікати про вакцинацію відвідувачів раніше також мали відповідати кільком критеріям, у тому числі типи вакцин мали стосуватися тих, які схвалені Європейським агентством з лікарських засобів або Всесвітньою організацією охорони здоров’я, і ​​повинні були бути введені протягом останніх дев’яти місяців.

Оголосивши про відміну останніх обмежень на в’їзд до Нідерландів, голландська влада також зазначила, що адміністративний орган Євросоюзу також планує запропонувати перегляд правил для мандрівників, які в’їжджають до його країн-членів, десь восени цього року.

“Європейська комісія також планує опублікувати пропозицію щодо перегляду правил в’їзду до Європейського союзу (ЄС) восени 2022 року”, – йдеться у заяві.