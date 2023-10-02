Амстердам запровадить найвищий туристичний податок у Європі

В одному з найпопулярніших туристичних напрямків Європи піднімуть туристичний податок, і, таким чином, він стане найвищим у Європейському союзі та четвертим за величиною у всьому світі.

Згідно з планами міської влади з 2024 року податок на нічліг підвищиться до 12,5 відсотка вартості готельного номера. Таким чином, туристам доведеться заплатити 12,5 євро за ніч у номері вартістю 100 євро.

Крім того, підвищення туристичного податку торкнеться пасажирів круїзних лайнерів: за новими тарифами їм доведеться заплатити 11 євро з особи замість 8 євро зараз.

Як повідомила фінансовий директор міста Хестер ван Бюрен, гроші, одержані від податків, будуть використані для оплати послуг місцевим жителям, а не для того, щоб відлякувати туристів.

“Звичайно, було б добре, якби високий податок допомагав проти надмірного туризму, але тоді й грошей було б менше”, – констатувала вона.

Також, за словами ван Бюрен, влада міста роздумує над тим, щоб ввести податок для транзитних туристів, як це, наприклад, зробили в італійській Венеції.

“Нам також доводиться мати справу з одноденними туристами. Звичайно, не можна поставити турнікети, щоб ніхто не міг потрапити до міста, але ми збираємося подумати над тим, як змусити одноденних відвідувачів платити якийсь міський податок”, – заявила чиновник.