Аеропорти Європи продовжують штучно обмежувати пасажиропотік

Амстердамський аеропорт Схіпхол — один із найбільш завантажених у Європі — оголосив у четвер про плани продовження ліміту на кількість пасажирів, що вилітають із аеропорту, до початку 2023 року.

Керівництво Схіпхола заявило, що ухвалило це рішення після консультацій з авіакомпаніями, які, до речі, абсолютно «цьому не раді», йдеться у прес-релізі.

Очікується, що обмеження продовжаться до кінця березня, хоча повітряна гавань заявила, що ще раз розгляне ситуацію ближче до кінця року, щоб зрозуміти, «чи можливе збільшення ліміту наприкінці січня».

«Схіпхол зробив цей вибір, щоб забезпечити мандрівникам надійні та своєчасні вильоти, а авіакомпаніям — передбачуваність та стабільність», – йдеться у прес-релізі. “Водночас аеропорт старанно працює над підвищенням рівня безпеки”.

Представники аеропорту зазначають, що працюють із охоронними компаніями та профспілками, щоб покращити ситуацію. Основна проблема, як і раніше, пов’язана з нестачею співробітників.

У прес-релізі не зазначено конкретних цифр обмежень пропускної спроможності. Йдеться лише про те, що координатори слотів працюватимуть з авіакомпаніями, щоб задовольнити вимоги аеропорту.

Аеропорт Схіпхол є одним із найбільш завантажених аеропортів світу з міжнародних пасажирських перевезень. Згідно з даними Міжнародної ради аеропортів, у 2021 році він став №3 у світі за кількістю міжнародних пасажирів, поступаючись лише аеропортам Дубая та Стамбула.

Обмеження пасажиропотоку вперше було введено в аеропорту в червні, і Схіпхол звинуватив у цьому вищий, ніж очікувалося, попит на поїздки та ринок праці.

У серпні аеропорт оголосив, що продовжить обмеження кількості пасажирів до вересня.

У вересні кількість пасажирів, що вилітають з аеропорту, була обмежена 67 500, йдеться у заяві аеропорту. У жовтні це число має бути збільшено до 69500 ​​на день.