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Наука

Вчені зняли затонулий «Титанік» вперше у роздільній здатності 8К (Відео)

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Вчені зняли затонулий «Титанік» вперше у роздільній здатності 8К (Відео)

Нове відео судна «Титанік», що затонуло 110 років тому на глибині 3800 м, було знято компанією OceanGate Expeditions. Воно унікальне тим, що зняте в найвищій на сьогоднішній день роздільній здатності 8k, і демонструє «дивовижний рівень деталізації» та кольору.

Нове відео дозволило наблизити певні ділянки без втрати якості та забезпечило найточніші зображення.

Компанія OceanGate Expeditions займається організацією підводних екскурсій. Двічі на рік вона влаштовує експедиції до «Титаніка», що затонув.

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