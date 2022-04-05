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Жителі повертаються до Києва: НАТО застерігає від подальших атак

Євгеній Подольський

Мер Києва Віталій Кличко вкотре попросив мешканців столиці утриматись від швидкого повернення додому. Він попередив, що дороги на околицях міста ще можуть бути заміновані. Генсек НАТО попереджає, що тепер слід чекати на атаки на сході України. Стежимо за розвитком війни в Україні.

У вівторок українська військова розвідка оприлюднила особисті дані 52 російських військовослужбовців, які, ймовірно, вчинили злочини в Київській області. “Головне розвідувальне управління Міністерства оборони (ГУР МО) отримало список військовослужбовців 96-ї окремої розвідувальної бригади 1-ї танкової армії Західного військового округу з Нижнього Новгорода, які скоюють військові злочини проти народу України в Київська область”, – було написано.

Список містить докладні відомості про солдатів – крім імені, прізвища, дати народження, військового звання та посади, до нього входять, зокрема, і номери військових книг.

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