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Кличко: відкладіть повернення до Києва на кілька днів

Євгеній Подольський

Мер української столиці Віталій Кличко закликав мешканців відкласти повернення на кілька днів через комендантську годину та знешкодження мін та боєприпасів, що не розірвалися, в містах навколо Києва.

Тим часом президент Володимир Зеленський відвідав місто Буча, де з’явилися повідомлення про звірства щодо мирних жителів та масові поховання.

Агентство AFP повідомило, що переговори між Києвом та Москвою, як очікується, відновляться сьогодні щодо відеозв’язку. Зеленський звинуватив Росію у затягуванні переговорного процесу, що, за його словами, не на користь Москви.

Президент України звернувся до колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель та колишнього президента Франції Ніколя Саркозі із запрошенням відвідати місто Буча, де місцева влада відзначила масові розстріли мирних жителів.

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