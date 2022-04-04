Арестович опублікував список російських частин, які можуть бути причетні до військових злочинів у Бучі

Радник президента України Олексій Арестович опублікував список російських частин та підрозділів, які можуть бути причетні до військових злочинів у Бучі, Гостомелі та Ірпені Київської області.

На записах із покинутих російською армією міст видно тіла мирних жителів зі зв’язаними за спиною руками. Росіяни спробували спалити кілька тіл, як відступити. Також було виявлено масові поховання.

У своєму профілі у Facebook Арестович опублікував список підрозділів, які можуть нести відповідальність за скоєні злочини. Це, серед іншого:

• 64-а окрема мотострілецька бригада 35-ї армії Східного військового округу;

• 5-а окрема танкова бригада 36-ї армії Східного військового округу;

• 331-й парашутно-десантний полк 98-ї повітряно-десантної дивізії;

• 137-й парашутно-десантний полк 106-ї повітряно-десантної дивізії;

• 104-й та 234-й штурмові полиці 76-ї ВДД;

• 14-та та 45-а окремі бригади спеціального призначення;

• 63-те Особливе управління поліції Росгвардії;

• 155 відданих морських піхотинців Тихоокеанського флоту.

«Частини та підрозділи Збройних Сил Росії та Росгвардії, які вчинили військові злочини у Бучі, Гостомелі та Ірпені», – підписав він.

Міноборони Росії відреагувало на розкриті злочини, назвавши численні фото та відео під Києвом «провокацією» та «постановкою».

Human Rights Watch

Про злочини свідчать не лише безперечні матеріали, зафіксовані світовими ЗМІ, а й звіт, опублікований неурядовою організацією, яка займається правами людини.

За даними Human Rights Watch, російські солдати у Київській, Харківській та Чернігівській областях не лише вбивали чоловіків, а й ґвалтували жінок. У доповіді описується, зокрема, історія 31-річної українки, яка кілька разів зґвалтована російським солдатом. Чоловік мав ударити її та погрожувати вбити.

Повідомляється також, що російські окупанти застрелили жінку, що евакуювалася, і 14-річну дитину, які втекли після того, як солдати кинули димову шашку в підвал їхнього будинку.