Кличко Віталій Володимирович

Місце народження

Народився 19 липня 1971, с. Біловодське, Чуйська область, Киргизька РСР. З 1984 року родина переїхала до України.

Освіта

Закінчив Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Кандидат наук у галузі спорту та фізичного виховання. Захистив дисертацію на тему: «Методика визначення якостей боксерів у системі багатоетапного спортивного відбору».

У січні 2011 року закінчив Національну академію державного управління при Президентові України. Отримав ступінь магістра за спеціальністю «Управління суспільним розвитком».

Сім’я

Одружений. Дружина Наталія Кличко, діти – сини Єгор (2000 р. н.) і Максим (2005 р. н.), донька Єлизавета-Вікторія (2002 р. н.).

Молодший брат Володимир Кличко народився в 1976 році, став спортсменом зі світовим рівнем, чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO, IBO.

Спортивна кар’єра

З дитинства Кличко-старший захоплювався кікбоксингом, навіть шість разів ставав чемпіоном світу з кікбоксингу (чотири рази серед професіоналів і два рази серед любителів). У боксі з 14 років. Завоював титул чемпіона світу серед військовослужбовців. У 1995 році на чемпіонаті світу завоював срібну медаль.

Після успішної кар’єри в любительському боксі (95 боїв / 80 перемог (72 нокаутом) / 15 поразок) дебютував на професійному рингу одночасно з братом Володимиром в листопаді 1996 року.

Брати уклали контракт з Universum Box-Promotion і увійшли під опіку німецького тренера Фріца Здунека. Перші 10 поєдинків Віталій виграв достроково до 2-го раунду.

Через травми в 2005 році Віталій Кличко оголосив про завершення спортивної кар’єри, проте в січні 2007-го повідомив про намір повернутися в професійний бокс.

Всього на професійному рингу провів 47 боїв, здобув 45 перемог (41 перемога нокаутом, чотири бої виграв за очками) і зазнав дві поразки. Перша – в результаті пориву зв’язок, інша – внаслідок розтину брови, з-за чого бої були зупинені лікарем.

Політика

Під час Помаранчевої революції 2004 року Віталій Кличко разом з братом Володимиром відкрито підтримували кандидата в Президенти Віктора Ющенка, після перемоги якого Кличко-старший отримав посаду його радника.

У березні 2006 року одночасно балотувався до Верховної Ради і Київради, очолюючи блок «Пора-ПРП», а також боровся за посаду мера Києва. За результатами виборів, зміг пройти тільки в Київраду, на виборах мера столиці посів друге місце, поступившись Леоніду Черновецькому.

У квітні 2010 року Кличко очолив партію «УДАР».

На парламентських виборах 2012 року очолювана Кличко партія «УДАР» отримала 42 мандати, а сам політик очолив фракцію «УДАРу» у Верховній Раді.

У серпні 2013 року під час зустрічі з главою Всесвітньої боксерської ради Хосе Сулейманом Кличко заявив, що планує виставити свою кандидатуру на майбутніх президентських виборах.

25 лютого 2014 р. Кличко підтвердив, що буде балотуватися на дострокових президентських виборах 25 травня цього ж року. Однак 30 березня на з’їзді партії УДАР заявив, що на президентських виборах підтримає Петра Порошенка, а сам балотуватиметься на пост мера Києва.

25 травня 2014 року на позачергових виборах київського міського голови і депутатів Київради, Віталій Кличко був обраний мером столиці України – міста Києва. За нього віддали голоси 56,7% киян, а його партія УДАР отримала більшість в Київраді.

5 червня 2014 року Кличко прийняв присягу мера Києва.

25 червня 2014 року Президент Петро Порошенко підписав указ про призначення мера Києва Віталія Кличка головою Київської міської державної адміністрації.

У 2014 році на дострокових виборах до Верховної Ради балотувався за списками Блоку Петра Порошенко під №1.

23 січня 2015 року Віталій Кличко обраний головою Асоціації міст України, до нього цю посаду обіймав Юрій Вілкул.

23 вересня 2015 року Київська міська територіальна виборча комісія зареєструвала чинного мера Києва, голову Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка кандидатом в мери Києва на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року.

За підсумками виборів 25 жовтня 2015 року пройшов до нового складу Київради від «Блок Петра Порошенка «Солідарність». На місцевих виборах 2015 року Віталій Кличко здобув перемогу в другому турі виборів мера Києва. За Кличко проголосували 401 880 виборців (66,49%).

1 грудня 2015 року Кличко вступив на посаду мера Києва.

30 травня 2020 Віталій Кличко оголосив про те, що збирається брати участь в третій раз у виборах мера Києва 25 жовтня 2020. У першому турі голосування на виборах мера Віталій Кличко переміг з результатом – 50,52% голосів.

Фінансове становище

У декларації про доходи за 2019 рік мер Києва вказав квартиру площею понад 250 квадратних метрів. Також у Кличка і його сім’ї є право на використання іншої квартири площею в 43 квадратних метра, яка записана на його брата Володимира Кличка.

На дружину Кличка записаний будинок площею 700 квадратних метрів, який знаходиться в с. Лютіж, недалеко від Києва. При цьому вона має право використовувати землю біля цього будинку, яка належить місцевій сільській раді.

Кличко задекларував колекцію з семи дорогоцінних наручних годинників, а також мармуровий годинник, виготовлений в XIX столітті. У документі йдеться і про ювелірні вироби дружини. Також Кличко вказав в документі рояль Yamaha.

З транспортних засобів на Кличка записаний мотоцикл вартістю в 600 тисяч гривень і причіп. На його дружину записано два автомобіля Toyota Sequoia 2014 роки (1,3 мільйона гривень на момент продажу) і Land Rover Discovery, який був куплений в 2013 році за 640 тисяч гривень.

Загальний дохід Кличко за 2019-й трохи більше мільйона гривень. З них 318 599 грн зарплати і 697 014 грн доходу від управління коштами в “Deutsche Bank”. Тут Кличко також зазначив 1614 грн “подарунка в негрошовій формі” і 1883 грн “додаткового блага” від Національного олімпійського комітету України.

Згідно з декларацією, в банках мер Києва зберігає 67 189 грн, 14 доларів, готівкою – 24,2 тисячі євро і 13,2 тисячі доларів. У декларації зазначені суми, які міський голова позичив третім особам. Це кошти в розмірі 8,2 млн євро і близько 554 тисяч доларів.

Хобі

Дайвінг, музика, шахи.