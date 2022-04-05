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Столтенберг : Росія планує захопити весь Донбас

Гліб Парфененко
Столтенберг: Росія планує захопити весь Донбас

Росія планує захопити «весь регіон Донбас на сході України», щоб створити коридор із Росії до анексованого Криму, заявив у вівторок глава НАТО Єнс Столтенберг.

Російські війська виводяться з Києва, щоб “перегрупуватися, переозброїтися, поповнити запаси та перенацілитись на схід”, – сказав він на конференції перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО у середу.

“Найближчими тижнями ми очікуємо подальшого тиску з боку Росії на сході та півдні України, щоб спробувати захопити весь Донбас і побудувати сухопутний міст в окупований Крим”, – сказав Столтенберг.

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