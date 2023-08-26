У Мексиці з’явилися спеціалізовані готелі, призначені виключно для дорослого відпочинку

Один з мексиканських курортів у Канкуні, готель під назвою Temptation Cancun, розробив спеціальну пропозицію для туристів, які опинилися в ситуації розлучення. Цей тур отримав назву “Кінець помилці” і включає проживання в особливому готелі з розвагами тільки для дорослих. За суму 238 фунтів стерлінгів на кожну людину гарантується особистий обслуговчий персонал, пляшка шампанського, басейни та пляжі, де можна засмагати без верхнього одягу, а також інші інтимні розваги.

Цей готель орієнтований виключно на дорослу аудиторію та має рейтинг X. Він набув популярності як місце для тих, хто цікавиться свінгерським стилем життя та сексуальним туризмом. На гостей чекають шикарні інтер’єри, просторі спальні та спеціалізовані розваги. “Сексуальний басейн” пропонує розваги з яскравою музикою та зухвалими шоу, а нічний клуб Bash влаштовує вечірки з тематичними сексуальними вечорами. Навіть ресторан She позиціонує себе як заклад із афродизіаками.

Пакет “Кінець помилці” надає послуги особистого обслуговчого персоналу протягом шести годин, який піклуватиметься про потреби туристів, чи то біля басейну, чи в нічному клубі. Також включено пляшку Moët & Chandon на одну особу, 80-хвилинний VIP-масаж і, можливо, навіть стриптизерку в номері, яка проведе інтимне шоу.

Щодо вартості, ця пропозиція оцінюється в 305 доларів США за ніч, крім вартості проживання в номері. Мінімальний термін перебування складає дві ночі.