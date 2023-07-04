“Я б відмовила”. Дивна пропозиція дівчині в літаку викликала суперечки у мережі

Пасажир переповненого літака, який прямував до Канкуна, зробив пропозицію дівчині біля дверей туалету і став героєм вірусного відео. Незграбні кадри “зворушливого моменту”, опубліковані Daily Mail, насмішили користувачів соцмереж.

На кадрах видно, як авіапасажир стоїть на одному коліні та тримає в руках коробку з кільцем. Попутники, що сиділи за ним, дістали телефони і чекали, коли дівчина залишить туалет. Деякі з них тримали заздалегідь підготовлені нареченим папірці з написом “Ти вийдеш за мене?”

Оскільки дівчина не поспішала залишати вбиральню, її чоловік почав стукати у двері. Нарешті з санвузла вийшла майбутня наречена, що ні про що не підозрює, і виявилася приголомшена тим, що відбувається. Вона закричала від радості і відразу ж “з радістю” прийняла пропозицію, а попутники зустріли її згоду одностайними оплесками.

Відеоролик за лічені миті став вірусним, набравши мільйонні перегляди та тисячі коментарів.

Незвичайний спосіб зробити пропозицію викликав суперечки серед коментаторів – утворився табір тих, хто вважав цей момент цілком романтичним.

“Я не фанат драматичних пропозицій, але мені це дуже подобається. Без драми. Наповнено реальними людьми, а не зрежисованою масовкою”, – написав один із користувачів.

“Мені подобається, як у цьому брали участь пасажири”, – зауважив другий.

“Всі зрозуміли завдання, це незвичайно та красиво, і я бажаю вам обом щастя на все життя”, – додав третій.

Однак знайшлися і десятки інших глядачів, які вважають, що пропозиція бажає кращого.

“Сподіваюся, ніхто ніколи не зробить цього зі мною … в літаку, що рухається, з якого я не можу вибратися … з незнайомцями”, – поділилася побоюваннями одна з коментуючих.

“Я б сказала ні, якби мій чоловік зробив пропозицію у такий спосіб… після туалету”, – додала інша.

“Ніколи так не робіть!” – дав пораду один із користувачів.

Видання організувало онлайн-опитування серед читачів: вважають вони пропозицію на відео романтичною чи незручною. З переважною перевагою – 74 відсотки голосів – переміг другий варіант.