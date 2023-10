Названо найкращі туристичні напрямки світу у 2023 році

Сайт для мандрівників Tripadvisor представив свій традиційний рейтинг найкращих туристичних напрямків у 2023 році – Travellers ‘Choice Best of the Best.

Експерти при складанні списку оцінювали відгуки про турнапрямки мандрівників з усього світу, залишені за останні 12 місяців.

Так, лідирує у списку Дубай в ОАЕ. Експерти називають його місцем для відпочинку, де поєднуються культура та історія, пригоди, першокласні магазини та розваги.

На другому місці — острів Балі в Індонезії: “це листівка, що ожила, індонезійський рай, в якому все здається чарівним”.

Третє місце у списку належить Лондону (Великобританія), місту, яке «вміщує безліч світів».

П’ятірку лідерів замикають Рим (Італія) та Париж (Франція). До ТОП-10 також були включені Канкун у Мексиці, грецький Кріт, Марракеш (Марокко), Домінікана та турецький мегаполіс Стамбул.