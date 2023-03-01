Для нього і для неї: Складено список найкращих країн для секс-туризму

У Голландії на День Святого Валентина є цікава традиція: кожна дівчина 14 лютого може зробити чоловікові, що сподобався, пропозицію руки і серця. А якщо той відмовить – зобов’язаний подарувати сукню, бажано, шовкову. Але що ж робити, коли одружуватися не хочеться, а тіло прагне нових секс-пригод? Їхати до секс-туру!

Для нього

Для більшості чоловіків-туристів подібний вид відпочинку – шикарний спосіб охолонути від щоденних ділових переговорів або прикрасити свою неодружену самотність. Основні напрямки – це азіатські країни, де дівчата легкодоступні, молоді та на все готові заради хрумкої купюри.

Таїланд

Таїланд – це перша країна, яка спадає на думку, коли йдеться про розкутий відпочинок для чоловіків. У цьому королівстві 2-3 мільйони працівників секс-індустрії. В основних туристичних містах – Паттайя, Пхукет, Бангкок – вам навіть не доведеться шукати спеціальні місця для замовлення дівчат. Увечері на вулиці виходять тайські красуні у коротких сукнях та пропонують свої послуги.

У тайських клубах необхідно сплатити bar fine – особливий «податок», якщо ви забираєте дівчину з роботи до себе. Дівчина з вулиці обійдеться вам у 600-2500 батів ($18-80). У масажному салоні також можуть запропонувати сексуальні послуги, а в клубі дівчата go-go не просто танцюють, а й займаються проституцією.

Будьте пильні, щоб не натрапити на колишнього чоловіка! У Таїланді дуже поширені операції зі зміни статі.

Філіппіни

Філіппіни – друга після Таїланду країна за популярністю у сфері секс-туризму. Не забувайте, що це католицька держава і офіційного дозволу на проституцію тут немає. Проте жрицю кохання можна вибрати майже у будь-якому барі і, заплативши 3000 песо ($155), забрати її на 24 години. Будьте обережні, щоб вам не підсипали клофелін, інакше вранці прокинетеся без грошей.

Найпопулярніші секс-курорти – Маніла, о. Себу, о. Боракай. Дівчата приїжджають сюди із різних філіппінських міст. Багато хто з міста Давао.

Столицею секс-індустрії на Філіппінах вважається місто Анхелес. Центральна вулиця міста – Walking Street, заповнена стрип-барами та салонами з великим вибором молоденьких дівчаток. Ціна, в середньому – від $30 до 100 за ніч. Сюди по пригоди з’їжджаються західні пенсіонери.

Філіппінки відрізняються красою, поступливістю та знанням англійської мови. У порівнянні з таємницями вони більш витончені та привабливі. Іноді є сенс знайомитися з філіппінками через інтернет і потім уже купувати квитки у відпустку. Дівчата можуть зустрічати прямо на трапі. Багато хто мріє виїхати з країни, тому готовий на знайомство майже задарма.

Куба

Гаванська набережна Малекон вночі перетворюється на рай для тілесних втіх. Дівчата вдень працюють прибиральницями в готелях, а вночі виходять на вулиці, шукаючи можливості підзаробити. Найкрасивіші та найдорожчі повії живуть на Варадеро – це улюблений курорт іноземців. Вночі забрати даму з клубу коштує близько $100. Під ранок можна значно заощадити та заплатити у 2 рази менше.

Можна підійти до будь-якої дівчини і запитати «Сінгар посиблі?» («Чи можна з вами розважитися?») — 9 із 10 дадуть відповідь позитивно. Публічних будинків на Кубі немає, але є «партикуляри» – еротичні секс-будинки місцевих мешканців. Там ви можете провести ніч з будь-якої з дам, що сподобалися, всього за $20.

Бразилія

За кількістю розваг Бразилію можна порівняти з Таїландом. Хоча проституція тут офіційно заборонена, це не заважає бразилійкам надавати туристам секс-послуги. Найбільші точки знаходяться в Ріо-де-Жанейро та Сан-Паулу.

У Бразилії є поняття «terms» – лазня, масаж та секс в одному флаконі. Тут запропонують усе, що душа забажає! У нічних клубах можна познайомитися з місцевою красунею та за діалогом домовитися про невелику винагороду. За кілька коктейлів або 20 доларів можна отримати приємне продовження вечора.

Ямайка

Популярна готелями “Гедонізм II” та “Гедонізм III”, в яких всі постояльці ходять, в чому мати народила. Сексом тут займаються всюди, тому ці готелі заслуговують на особливу увагу розкутих чоловіків. Вартість подібних розваг тут невисока – близько $ 40-60. Проживання в готелі в цю ціну не входить. Тут не обов’язково бути постояльцем для того, щоби взяти участь в оргії. Однак тим, хто не готовий до розпусти, краще сюди ні носа, ні інших частин тіла не показувати.

Мадагаскар

Чоловічий секс-туризм у цій колишній французькій колонії гаразд. Здебільшого, за подібним відпочинком їдуть пенсіонери з Європи, бажаючи відпочити у компанії молодих африканок. Найпоширеніше місце для пошуку дівчини – столиця острова – місто Антананаріву. Тут іноземці забирають дівчат, що сподобалися їм (іноді кількох) з собою на всю поїздку або ж знаходять нові знайомства безпосередньо на курортах. Популярним місцем вважаються пляжі поблизу міста Толанаро (колишній Форт-Дофін).

Звести “знайомство” дуже просто – достатньо запитати, скільки років прекрасній африканці. Якщо вам відповіли, що 15 — то з вами не хочуть мати справу. Законом проституція не заборонена, за винятком спокушання малолітніх (до 16 років). Але переважна більшість дівчат шукає собі папіка, починаючи з 16-17 років, для поповнення гаманця. У деяких клубах і барах залицяльників для своїх молоденьких дочок зазивають матері. Причому ціни за розваги невисокі — від $15 за один статевий акт.

Японія

Японія багата на послуги, про які в інших країнах навіть не додумалися. Наприклад, у Cuddle Café можна замовити дівчину для обіймів. Вона вас обійматиме, лежатиме з вами в ліжку, але ніякого сексу!

Хоча секс за гроші в Японії, звичайно, також є. Проституцією, згідно із законом, вважається статевий акт між чоловіком та жінкою за грошову винагороду. Вартість півгодинних втіх з японкою – $60-80. Все, що виходить за рамки цього поняття, офіційно не заборонено, зокрема й мінети. Наприклад, у Pink Salon при покупці будь-якого напою – мінет у подарунок!

На особливу увагу заслуговує і кафе No Pan Kissa — офіціантки тут не одягають трусики, при цьому невпинно «грають у прибиральницю», поліруючи дзеркальні підлоги. На окрему увагу заслуговують токійські ресторани, де меблями (столами та стільцями) служать незаймана. Особливий ритуал поїдання суші з тіла незаймана називається “ніотаморі”. Еротичний масаж всього тіла з милом – soaplands.

Не варто забувати і про всіх відомих гейшах – ці жінки, як і раніше, в пріоритеті, але коштують нереально дорого. Вартість послуг однієї гейші – від $1000 за пару годин спілкування.

Німеччина

Гамбург, Берлін, Репербан – основні місця німецьких ескорт-послуг. Німеччину відрізняє те, що проституція тут легальна, для борделів є особлива назва пуфф. Найвідоміший з них — берлінський Артеміс — чотириповерховий, розкішний, що включає 46 номерів. Вхід до такого закладу коштує € 40. За цю суму ви можете поплавати в басейні, пропустити склянку в барі, подивитися порно або насолодитися масажем від оголеної німкені. За секс доведеться платити окремо. Ціни високі: від €150 до €450, зате можна не хвилюватись за своє здоров’я. Німці в пуффах регулярно відвідують лікарів, дотримуються гігієни і точно нічим не заразять.

Крім цього еротичні розваги є в секс-кафе та своєрідних німецьких лазнях. Перші схожі на go-go бари, але культурніші. Головна відмінність від звичайного кафе – ціни. Незнаючий турист дуже здивується чашці кави за €10 або келих віскі за €60. Та й на екранах телевізорів крутять не черговий музичний хіт-парад чи матч відомих футбольних команд, а жорстке порно.

Німецькі лазні поділяються на два види. Перший варіант – звичайна лазня для всіх, але головне «вбрання» для відвідування – його відсутність. Виходить такий собі нудистський пляж, тільки з високою температурою та парою. Другий тип – виключно для чоловіків. У кафе, біля басейну та в парилках такої лазні сидять і будують очі голі красуні. З уподобаною можна скоротати в номерах годинку-другу.

Чехія

Чехія відома своїм пивом, але й напрямок секс-послуг тут починає набирати обертів. У центрі Праги відкрито єдиний у світі музей секс-машин, експозиція якого представлена більш ніж 200 моделями. Побувати в ньому можна за 250 CZK (близько 10 євро).

На Народній вулиці та Староміській площі столиці після 18 години з’являються дівчата у відвертих вбраннях. Ціни різні: від €50 до 100 за годину в залежності від ваших бажань. У Чехії є цікава пропозиція – дівчину можна отримати безкоштовно, якщо даєш згоду на публікацію вашого статевого акту в інтернеті.

Голандія

Саме у столиці Голландії було відкрито перший у світі музей сексу та еротики. Експозиція його багатогранна – від сексуальних традицій різних народів до колекції тростини-фалосів. Вартість відвідування – всього €7.

У Роттердамі та Амстердамі проституція легальна, а її працівниці сплачують податки та отримують пенсію. У Кварталі червоних ліхтарів можна замовити будь-яку дівчину, але варто бути обережним у своїх бажаннях! Номери жриць кохання обладнані тривожними кнопками, а правила усамітнення напружують та сковують. Наприклад, заплативши €50, ви можете «спілкуватися» з дівчиною лише 15 хвилин, без поцілунків, у класичній секс-позі. Попередні ласки можливі не більше трьох хвилин і виключно у презервативі.

Для неї

Секс-туризм – далеко не лише чоловічий вид відпочинку. Історично склалося, що про такий вид відпочинку для слабкої статі говорити не прийнято. Проте близько 600 тисяч жінок щорічно подорожують за кордон заради пошуку коханця. Їм індустрія секс-туризму пропонує трохи менше

Туреччина

Гарячі турецькі хлопці – найпопулярніший ескорт для жінок. Тут слов’янська дівчина може знайти коханця абсолютно безкоштовно — турки мають слабкість до наших співвітчизниць. Турки дуже наполегливі у залицяннях і охоче обсипатимуть вас компліментами з голови до ніг.

У Туреччині є розважальні екскурсії «Disco pirate» – за $40 ви потрапляєте в 4-х годинну інтим-подорож на теплоході.

Перед тим, як їхати до Туреччини, я вивчила особливості та заборони цієї країни. Мені багато що стало зрозуміло: тут заборонено вживати алкоголь у громадських місцях (за винятком кафе та ресторанів), не можна дивитися на інших мешканців косо. З собою на відпочинок я взяла максимальну кількість закритого літнього одягу, мусульманська країна. Чоловіка я не шукала, ми з подругою заплатили за екскурсію на яхті. Триває вона 4 години, коштує $40, але не в тому, щоб море подивитися, а щоб познайомитися з турецькими чоловіками. Це не нижчі верстви населення, а досить багаті чоловіки, які шукають пригод. Мені було цікаво подібне, але знайомитися на вулиці аби з ким не хотілося. Після прогулянки можна було продовжити, що я й зробила, але написала розписку, що ми залишаємося в Аланії на ніч свідомо. Розписка обов’язкова, щоб уникнути проблем, – розповідає Лара.

Найкращі клуби для знайомств знаходяться в Аланії, Сіді, Анталії. На Bar Street у Мармарисі розташована ціла мережа таких закладів, у Бодрумі є дискотеки “Галікарнас” та “Катамаран”, у Кемері – “Мунлайт” та “Джест”. Вартість входу в клуби коливається від $20 до $45.

Коханця можна знайти, і не виходячи за територію готелю: у деяких працюють аніматори та масажисти, які всіляко догоджають жінкам, щоб туристки з радістю поверталися.

Єгипет

Єгипет – друга країна за популярністю у сфері жіночого секс-туризму. У Єгипті “хабібі” на адресу туристок можна почути повсюдно. Це означає «улюблена», і якщо чоловік арабської зовнішності звернувся до вас так, мотайте на вус: це натяк. Натяк на нетривалу, але палку пристрасть, яку може запропонувати пекучий Схід в обмін на невелику матеріальну винагороду, подарунок, а то й зовсім безкоштовно.

У Єгипті часто відпочивають пані «бальзаківського віку» з країн Європи та Америки, які за незначну суму купують місцевих молодих хлопчиків.

Якщо ви не бажаєте нарватися на неприємності, то знайте, що з чоловіком не можна перебувати в його квартирі, інакше вас можуть ув’язнити. Для любовних утіх є спеціальні готелі та готелі на популярних курортах Хургаді та Шарм-ель-Шейху. Наприклад, готель Sofitel – 5 зірок. Ціна за номер для двох становитиме близько 80 000 рублів за тиждень. Тут ви можете замовити голого масажиста, з яким, за бажанням, можете зайнятися сексом.

У Шарм-ель-Шейху на дискотеках видають флаєри на знижку або безкоштовний вхід. На дискотеці Hard Rock до 22.00 безкоштовний вхід, Little Buddha дівчата також можуть відвідати без матеріальних витрат. У Хургаді найкраще відвідати нічні клуби Calypso або Sindbad Club – вхід становить $5-6, і без пари ви не підете.

Іспанія

Іспанські чоловіки дуже пристрасні, гарні і вітряні. Ібіца, Мадрид та Барселона – ось основні міста, куди слід вирушати у пошуках кохання. Іспанці практично не говорять англійською, тому вам варто вивчити кілька фраз іспанською.

В Іспанії є напівофіційні борделі, де жінка може вибрати чоловіка “потрібної” комплекції. Але це — для найсміливіших. Якщо на вулиці будь-якого іспанського міста ви побачите вивіску “Club” – вам туди. Напої тут недорогі – $5-6 за склянку віскі. Тут є і номери, де можна усамітнитися з чоловіком – $ 80 за годину.

Для скромних і не таких відвертих найкращий варіант – замовити поїздку на яхті або екскурсію в гори, обов’язково попередивши, що потрібний інтим. Ніхто не засудить за такий запит, навпаки — вам буде представлений «екскурсовод», який розповість про Камасутру та способи кохання. Така екскурсія коштуватиме €300.

Якщо ви подорожуєте на авто, по дорозі з Валенсії до Барселони побачите клуби Cambrils, San Carlos de la Rapita, Amposta, Vinaros, Moncofa, Benicasim. Вхід у ці місця безкоштовний, але витратити на секс-втіхи доведеться від € 10 до 20.

Греція

Греки відрізняються романтичністю та привабливим зовнішнім виглядом. Жіночий секс-туризм розвинений у Греції більше ніж чоловічий. Чоловіків, які задовольняють жінок за гроші, називають “камакіа”. Погляд, комплімент, флірт і рибка попалася. Привабливим дівчатам у Греції легко закрутити курортний роман та отримати сексуальне задоволення абсолютно безкоштовно.

Особливо розвинений секс туризм на грецьких островах. На Міконосі зняти готель на добу можна за 10 євро. За таку ж суму можна замовити і еротичний масаж.

Франція

У Франції проституція не легалізована, тому потрібно знати місця, де можна підчепити хлопчика проти ночі. Париж – місто кохання. Саме туди треба вирушати шукачкам пригод. У Франції багато чоловіків-арабів, іммігрантів з Марокко, Єгипту, і вони надають послуги ескорту. Площа Зірок, район Пляс-Пігаль – це місця скупчення чоловіків-повій. Ціни на любовні розваги: €50-100.

Французькі спокусники неперевершені, адже як говорить відома приказка: “Париж – це місце, де завжди стоїть”. Чоловіки охоче знайомляться з туристками і вступають із ними у необтяжливий зв’язок.

Секс-готелі Франції: Hotel Auberge du Haut Salat, Résidence Le Village La Souleille Des Lannes Seix, Auberge des Deux Rivieres 1. Відпочинок у них коштуватиме від € 5 до € 10 на добу на одну особу. Тут вам запропонують інтим-масаж за 10 євро або щось серйозніше — до 100 євро за годину.

Італія

Італійські чоловіки не закохані у жінку лише в одному стані — у мертвому. Центральні вулиці Риму вночі перетворюються на місця скупчення чоловіків різних національностей, які бажають підзаробити. Щоправда, секс-туризм для жінок у цій країні, безперечно, дорогий: доведеться платити за інтимні послуги до € 100 за ніч. Деякі альфа-самці виставляють прайс і до €1000!

Якщо такі витрати вам не по кишені, в Палермо та Тропеї багато пляжів, де жінкам можна засмагати без одягу. Відповідно, і чоловіків, які прагнуть сексу, там повно.

Марокко

Секс-туризм у Марокко – це екзотика та порівняно маловитратна стаття витрат. Достатньо взяти «хлопчика» на утримання: годувати його обідами та вечерями, вигулювати на дискотеку, дарувати невеликі подарунки та подарунки. Можна найняти особистого пажа, який коштуватиме $250-300. Він буде виконувати всі ваші побажання та невідступно супроводжуватиме вас весь відпочинок.

У готелях Рабата, Марракеша, Касабланки можна зняти номер для секс-утіх за $20-30 на годину і зайнятися коханням. Інтим-екскурсія на море коштує лише $15.

Куба

Згідно зі статистикою, на Кубі зараз серйозна демографічна перевага у бік чоловіків. Для темпераментних велелюбних кубинців ця проблема відчувається особливо гостро. Порятунок їм — приїжджі жінки.

Місцеві мачо вважають за краще поєднувати корисне з приємним: підчепити туристку та отримати з неї матеріальний зиск. Жінок це влаштовує, і вони активно користуються цим. Особливою популярністю гарячі кубинські юнаки користуються у заможних європейок за 40.

На Кубі існує окремий стан — чуло або хінетерос (на нашу думку — жиголо). Вони спеціалізуються виключно на іноземках із товстим гаманцем. Ці мачо відрізняються чудовою фізичною формою. Ще одна особливість кубинців – талант до танців. Здається, що почуття ритму у крові. Тому їх вважають добрими коханцями.

Найпопулярніше місто для жіночих секс-утіх – Гавана. Якщо ви опинилися тут і хочете знайти любовні пригоди – набережна Малекон до ваших послуг. Тут зосереджена більшість потенційних партнерів проти ночі. Так як кубинці люблять танці, вирушайте в нічні клуби, наприклад, Casa de la Musica на Гальяно. Друге за популярністю місто – курортний Варадеро. Тут жиголо зустрічаються буквально щокроку. Супутник для секс-дозвілля обійдеться вам у $50 на годину.

Занзібар

Про незвичний слух середньостатистичного туриста на острові Танзанії відомо небагато. Фанати групи Queen знають Занзібар як батьківщину Фредді Мерк’юрі. Але тепер цей африканський регіон претендує на звання популярної точки для пошуку жіночих любовних утіх.

Приїжджі європейки можуть легко знайти «друга на вихідні» в особі хлопця з племені масаї. Вони славляться добрими фізичними даними. Довгоногі стрункі юнаки з білою усмішкою та цікавою зовнішністю користуються великою популярністю у туристок. Зовнішність у масаї специфічна, у них вибитий передній зуб, на щоках ритуальні шрами, волосся заплетене в кіски, це означає, що масаї знаходиться у пошуках нареченої. Ходять легенди про їхній статевий гігантизм і витривалість.

Знайти масаї легко – вони працюють охоронцями у готелях. Достатньо вийти за територію готелю та прогулятися пляжами (наприклад, Нунгві або Ківенгва). Зацікавлені чоловіки самі виявлятимуть знаки уваги. Вам залишиться відповісти взаємністю вподобаному залицяльнику. Від інших відпочиваючих масаї відрізняються тим, що носять традиційну червону накидку. При цьому вони не цураються модних тенденцій, маючи при собі стильні окуляри, айфони та інші сучасні аксесуари. Всього за € 20-40 на день можна «взяти в оренду» будь-якого, який сподобався аборигену.

Найпопулярніші секс-фестивалі світу

Можна скласти і фестивальну програму секс-відпочинку, поєднавши фізичні насолоди з отриманням нових інтим-знань.

Понад півстоліття у жовтні Сан-Франциско наповнюють тисячі любителів пригод. У цей час тут відбуваються два фестивалі. Фестиваль Exotic Erotic Ball приваблює своїм масштабом, еротичними шоу та яскравими костюмами. Секс-шоу, стрип-шоу та еротичні спектаклі відбуваються у рамках грандіозного фестивалю інтиму Folsom Street Fair. «Must do» фестивалю — скупатися голяка в гігантському коктейльному келиху. Вхідний квиток на захід – $50. У Франції у місті Канни у травні проводиться Hot D’Or – фестиваль, на якому зірки порнографії оголюють свої тіла, зроблені найкращими пластичними хірургами. У штаті Індіана в США в спекотні літні місяці голі красуні виборюють титул «Міс Гола». У столиці Данії, Копенгагені, кожен жовтень відбувається «комп’ютерна конференція» Kinki Salon Copenhagen, де замість мишок та клавіатури — вібратори та фалоімітатори. Вартість участі в такому «науковому заході» — 30 євро. Без партнера звідси не йде ніхто: секс за ніч обійдеться в 70 євро.

Любителям пригод варто запам’ятати головне: основа секс-туризму – гроші. Тому хочеш добре відпочити – збирай, і незвичайний досвід гарантований!