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У мексиканському Канкуні затонув катер із туристами

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У мексиканському Канкуні затонув катер із туристами
Unsplash

Як повідомляє ABC News, на курорті Канкун у Мексиці затонув катер із туристами, загинули четверо людей, включаючи дитину.

Крах стався, коли туристи в негоду поверталися до Канкуна з острова Мухерес. На борту човна, розрахованого на 16 людей, перебували 19 людей.

Катер перекинувся з-за хвилі, викликаної більшим судном, що проходило повз, і сильного вітру. Судно затонуло. Загинули дві жінки, чоловік та десятирічна дитина. Їхня національність не уточнюється. Стан кількох врятованих оцінюється як важкий.

Капітана судна затримано поліцією острова Мухерес.

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