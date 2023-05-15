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На дні Середземного моря знайшли доісторичну дорогу (фото)

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
На дні Середземного моря знайшли доісторичну дорогу (фото)

Дорогу, яку звели 7000 років тому, знайшли на дні Середземного моря. Вона була захована під шарами морського бруду біля південного узбережжя Хорватії, повідомляє Science Alert.

На дні Середземного моря знайшли доісторичну дорогу (фото)

Як повідомляється, ця захоплююча знахідка, зроблена на затонулому неолітичному городищі Соліні, можливо, колись пов’язувала стародавнє поселення хварської культури із нині ізольованим островом Корчула.

Доісторична дорога була захищена від сильних хвиль протягом тисячоліть. Прохід завширшки близько 4 метрів був побудований із ретельно складених кам’яних плит.

На дні Середземного моря знайшли доісторичну дорогу (фото)

Дослідники вважають, що хварська культура епохи неоліту, яка колись населяла східну Адріатику, збудувала нині затоплене поселення Соліні та стародавній прохід, що з’єднував острови.

На дні Середземного моря знайшли доісторичну дорогу (фото)

За допомогою радіовуглецевого аналізу деревини, що збереглася, було встановлено, що все поселення датується приблизно 4900 р. до н.е.

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