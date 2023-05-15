На дні Середземного моря знайшли доісторичну дорогу (фото)

Дорогу, яку звели 7000 років тому, знайшли на дні Середземного моря. Вона була захована під шарами морського бруду біля південного узбережжя Хорватії, повідомляє Science Alert.

Як повідомляється, ця захоплююча знахідка, зроблена на затонулому неолітичному городищі Соліні, можливо, колись пов’язувала стародавнє поселення хварської культури із нині ізольованим островом Корчула.

Доісторична дорога була захищена від сильних хвиль протягом тисячоліть. Прохід завширшки близько 4 метрів був побудований із ретельно складених кам’яних плит.

Дослідники вважають, що хварська культура епохи неоліту, яка колись населяла східну Адріатику, збудувала нині затоплене поселення Соліні та стародавній прохід, що з’єднував острови.

За допомогою радіовуглецевого аналізу деревини, що збереглася, було встановлено, що все поселення датується приблизно 4900 р. до н.е.