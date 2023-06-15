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Акули оточили туристів на узбережжі Мексиканської затоки

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Акули оточили туристів на узбережжі Мексиканської затоки

На тлі нещодавнього випадку в Хургаді, де молоду людину розтерзав морський хижак, новина про полчище акул-молотів, помічені минулими вихідними на узбережжі Мексиканської затоки, лякає подвійно. Докладніше про те, як люди відреагували на несподіваних гостей, розповідає New York Post.

На відео, знятому одним із відпочиваючих на камеру мобільного телефону, була показана група великих акул-молотів, що плавають поряд із прогулянковими яхтами та людьми, які все ще знаходяться у воді біля острова Робінсон в Оріндж-Біч, штат Алабама.

“Ми були у воді з північного боку човна і раптом почули, як люди кричать “акула”, і побачили, як люди дерються, щоб сісти у свої човни, – сказав Хаббл, один зі свідків події. – Їх було від 4 до 4 до 6, і вони просто борсалися у воді, ганяючись за наживкою.

Морський біолог з Університету Нового Орлеана доктор Келлі Бойл каже, що акули-молоти – найпоширеніший вид у Мексиканській затоці.

“Насправді вони не цікавляться людьми, – сказав Бойль. – Їх цікавлять дрібніші риби. Тож приємно бачити їх і висловлювати їм свою повагу”.

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