Європейський директор ВООЗ передбачив швидке закінчення пандемії та відновлення туризму

У країнах, де схлинула хвиля «омікрону», спостерігається зниження захворюваності, що дозволяє дивитися на ситуацію з оптимізмом. “Варіант омікрон перевів пандемію в нову еру і може покласти край епідемії в Європі”, – саме так заявив директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у Європі Ханс Клюге. За його оцінками, до березня 60% населення Європи може бути інфіковано «омікроном». Парадоксально, але це означає, що епідемія піде на спад.

Коли хвиля Омікрон закінчиться, настане період затишшя, глобальний імунітет на кілька місяців Цей імунітет виникає або від вакцин, або від зараження. Але загалом здається ймовірним, що регіон наближається до закінчення пандемії», – заявив Клюге. Далі він висловив припущення, що COVID-19 знову з’явиться наприкінці року, «але це може бути не схоже на повернення пандемії», – додав він. До попередження він також «приклав» і заяву, що «вірус і раніше дивував нас, тому ми маємо бути обережними».

Базою для його висловлювання стала ситуація з «омікроном» в Африці, звідки пішов новий вірус – а там представництво ВООЗ в Африці заявило, що кількість випадків захворювання у регіоні, де вперше було виявлено «омікрон», значно скоротилося. Аналогічні заяви прозвучали і із США.

Нагадаємо, раніше ВООЗ уже закликала відкривати кордони, оскільки заборони на міжнародні поїздки не приносять додаткової користі та продовжують сприяти економічному та соціальному стресу країн. Відповідно до цієї заяви, обмеження на поїздки, запроваджені для стримування поширення омікронного варіанту коронавірусу, продемонстрували «неефективність таких заходів (тобто заборон та локдаунів) з часом». Незважаючи на всі спроби закритися, «омікрон» – як раніше та інші штами коронавірусу – подолав усі бар’єри з легкістю і «захлеснув» всю земну кулю.

«Країнам слід розглянути можливість коригування деяких заходів, включаючи вимоги щодо тестування та карантину. Заходи щодо поїздок (наприклад, носіння масок, тестування, ізоляція/карантин та вакцинація) мають ґрунтуватися на оцінці ризику та уникати створення додаткового тягаря для міжнародних мандрівників», — йдеться у заяві ВООЗ. Крім того, в організації закликали держави “визнати всі вакцини, схвалені міжнародними організаціями для міжнародних поїздок”. Також в асоціації закликали не робити вакцинний ценз єдиним можливим варіантом для в’їзду до країни.

Зазначимо, що поки що прогнози з приводу коронавірусу та повернення до нормального життя – і з ним міжнародного туризму – мають відносно оптимістичний характер. Так, на 2022 рік відніс відновлення нормального життя і відомий своїми прогнозами американський інвестиційний банк JP Morgan: «2022 ознаменує кінець пандемії коронавірусу і повне відновлення світової економіки. Нові вакцини та терапевтичні засоби призведуть до сильного циклічного відновлення, повернення глобальної мобільності та звільнення відкладеного попиту з боку споживачів», – заявили у звіті JP Morgan.