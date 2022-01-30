Як побороти синдром “нічного переїдання” та які його ознаки

Чи чули ви про синдром нічного переїдання? За даними New York Times, заслуга відкриття цього стану належить доктору Альберту Станкарду в 1995 р. Згідно з його дослідженнями, це поєднання настрою, харчування та сну. Людина, яка страждає на синдром нічного переїдання, повністю не спить і усвідомлює своє оточення. Зазвичай, така людина думає, що їжа допоможе їй заснути.

Причини нічного переїдання далеко не завжди пов’язані зі змінною, нічною роботою, а обумовлені низкою інших причин, які змушують людину свідомо вставати вночі з ліжка та йти на кухню, щоб поїсти.

Стрес, у тій чи іншій формі, є найпоширенішою причиною синдрому нічного переїдання. Подивіться деякі ознаки, які вказують на те, що у когось можуть бути проблеми з цим. Хороша новина полягає в тому, що ця проблема вирішувана.

1. Вранці у вас відсутній апетит.

2. Ви помічаєте, що у вас виникають неконтрольовані позиви до їжі ввечері чи вночі, фактично не відчуваючи голоду, але ви просто відчуваєте потребу з’їсти трохи їжі.

3. Ви вірите, що їжа на ніч допоможе заснути.

4. У вас постійні проблеми з депресією, тривогою.

5. У вас часті порушення сну.

6. Вранці ви виявляєте безлад на кухні і невиразно пам’ятайте, що це зробили ви.

7. Купуйте більше їжі, щоб переконатися, що у вас достатньо їжі.

8. Збільшення ваги.

9. Ви відчуваєте, що не можете контролювати свою поведінку.

10. Вам соромно за свої звички у їжі, тому не ділитесь ними з іншими.

11. У вас склалося негативне уявлення про себе через проблеми з вагою та відсутність самоконтролю.

12. Якийсь час тому ви зловживали алкоголем або іншими речовинами.

13. Ви постійно переїдає висококалорійну їжу, хоча хочете харчуватися здоровіше і виглядати краще.

14. Ви з’їдаєте близько 25 відсотків денної норми калорій пізно ввечері після вечері.

15. Ви часто дотримуєтеся суворих дієт, які виснажують вас емоційно і рідко приносять бажаний результат.

16. Їжа – це ваші “ліки”, коли вам сумно або ви відчуваєте стрес.

17. Коли ви їсте, порції рясні.

18. Ви страждали або страждаєте від розладів харчової поведінки у минулому чи зараз.