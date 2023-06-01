Психолог пояснила, чому все більше туристів втрачають самовладання в літаках і на все гніваються

У соціальних мережах все частіше з’являються відео з пасажирами, що втрачають самовладання в літаках і лютують через суперечки про підлокітники або шторки на вікнах. Британський дипломований психолог пояснила виданню The Sun, що існує вагома причина такої поведінки та конфліктів, що виникають.

Клінічний психолог доктор Кейт Мейсон зазначає, що планування відпустки пов’язане з великим стресом і тимчасовими витратами. Потрібно організувати перельоти та проживання, визначитися із розважальними заходами. Після цього кожен сподівається, що відпочинок пройде гладко.

«Люди очікують, що відпустка буде ідеальною, і тому більш схильні виходити з себе, якщо все піде не за планом. Вони почуваються розчарованими, якщо щось іде не так, адже на планування витрачено стільки зусиль. Наприклад, якщо ви заплатили за місце з додатковим простором для ніг у літаку, ви очікуєте його отримати. Але, скажімо, того дня, коли ви сідаєте в літак, це місце не доступне чи немає місця на верхній полиці для вашої сумки, тоді люди можуть роздратуватися», – пояснила доктор Мейсон.

Ситуацію посилили роки пандемії, коли туристи не мали можливості подорожувати. Тепер виїзд для них – довгоочікувана подія, яка нічого не повинна зіпсувати. Знаючи це, деякі авіакомпанії включають певні жанри музики при посадці, щоб пасажири залишалися спокійними та розслабленими.

Девід Скотленд, менеджер з бортових розваг та засобів зв’язку Alaska Airlines, сказав: «Ми не хочемо, щоб музика займала центральне місце під час посадки або відволікала. Але вона має заспокоювати, доповнювати та відповідати атмосфері в літаку».