ВООЗ: ми можемо покласти край COVID-19 як глобальній кризі цього року

Стратегічна фаза пандемії коронавірусу може закінчитися цього року, якщо країни будуть використовувати всі доступні інструменти, заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрехесус.

Він заявив на засіданні Виконавчого комітету ВООЗ, що мети може бути досягнуто, якщо буде вирішено проблему нижчих показників вакцинації у більш бідних країнах та проведено більш інтенсивне тестування населення.

“Якщо країни будуть комплексно впроваджувати всі стратегії та інструменти, цього року ми зможемо покласти край гострій фазі пандемії”, – заявив гендиректор ВООЗ. “Ми можемо покласти край COVID-19 як глобальній кризі в галузі охорони здоров’я, і ​​ми можемо досягти цього цього року”, – сказав він.

Тедрос повідомив міністрів охорони здоров’я та інших офіційних осіб з 34 країн, що нестачу вакцин подолано. Він зазначив, що логістичне завдання зараз полягає в тому, щоб відправити дози до всіх країн та доставити їх.

Проте генеральний директор ВООЗ закликав до обережності.

Швидке поширення версії Omicron призвело до повідомлень про 100 нових випадків з усього світу щомиті минулого тижня в організації, що базується в Женеві. Кожних 12 секунд реєструвався один померлий.

“Небезпечно припускати, що Omicron буде останнім варіантом і що ми знаходимося в кінці гри”, – сказав Тедрос.

Він зазначив, що в Африці 85 відсотків населення ще не щеплені від COVID-19, а хворобу, спричинену новим коронавірусом, можна перемогти лише в тому випадку, якщо найближчими місяцями буде вакциновано 70 відсотків населення країни.

Тедрос також наголосив на необхідності поліпшення варіантів лікування для зниження рівня смертності.