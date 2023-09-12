Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала бути готовими до нової хвилі пандемії

Сфера туризму зараз відчуває тривожні вібрації, оскільки Всесвітня організація охорони здоров’я закликала бути готовими до можливої нової хвилі COVID-19. Це попередження викликало побоювання про майбутні обмеження та рестрикції для мандрівників. У світлі цієї ситуації, туристам рекомендується пильно стежити за оновленнями і дотримуватися запобіжних заходів при плануванні своїх поїздок.

Основна загроза пов’язана з підвидом коронавірусу BA.2.86, який отримав ім’я “Пірола”. Деякі вірусологи називають його супермутантом і вважають, що він має потенціал стати міжнародною епідемією. ВООЗ та агентства боротьби з епідемією в різних країнах уважно відстежують цей новий варіант вірусу COVID-19, оскільки він містить 35 мутацій у білку Spike і може бути більш заразним.

Наразі вже помічено збільшення кількості випадків коронавірусних інфекцій та госпіталізацій у США, Європі та Азії. Але рівень захворюваності все ще нижчий, ніж у попередні хвилі. Тим не менш, одночасне поширення вірусу в різних частинах світу викликає занепокоєння у фахівців, і виникають питання щодо його здатності до міжнародного поширення.

Крім того, COVID-19 може зазнавати сезонних змін, активізуючись у певні пори року, такі як осінь, зима та весна. Це може провокувати нові спалахи та хвилі інфекції, що, ймовірно, призведе до введення нових обмежень, таких як закриття кордонів, введення карантинних заходів та вимог до вакцинації. Це може суттєво утруднити чи тимчасово призупинити міжнародний туризм, як це вже відбувалося раніше. Незважаючи на побоювання, деякі дослідження в США показують, що новий варіант Pirola, можливо, не такий небезпечний, як передбачалося, але моніторинг і дослідження вірусу продовжуються.

Важливо, що антитіла, що утворилися після вакцинації або перенесеної інфекції, залишаються ефективними проти нового варіанта Pirola. Компанії Moderna та Pfizer вже працюють над оновленими версіями своїх вакцин, щоб зміцнити захист від цього варіанту.