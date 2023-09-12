Всі розділи
ГоловнаCOVID Travel NewsВсесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала бути готовими до нової хвилі пандемії
COVID Travel NewsМедицинаМіжнародні організації

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала бути готовими до нової хвилі пандемії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Погана новина для туризму: Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала бути готовими до нової хвилі пандемії

Сфера туризму зараз відчуває тривожні вібрації, оскільки Всесвітня організація охорони здоров’я закликала бути готовими до можливої нової хвилі COVID-19. Це попередження викликало побоювання про майбутні обмеження та рестрикції для мандрівників. У світлі цієї ситуації, туристам рекомендується пильно стежити за оновленнями і дотримуватися запобіжних заходів при плануванні своїх поїздок.

Основна загроза пов’язана з підвидом коронавірусу BA.2.86, який отримав ім’я “Пірола”. Деякі вірусологи називають його супермутантом і вважають, що він має потенціал стати міжнародною епідемією. ВООЗ та агентства боротьби з епідемією в різних країнах уважно відстежують цей новий варіант вірусу COVID-19, оскільки він містить 35 мутацій у білку Spike і може бути більш заразним.

Наразі вже помічено збільшення кількості випадків коронавірусних інфекцій та госпіталізацій у США, Європі та Азії. Але рівень захворюваності все ще нижчий, ніж у попередні хвилі. Тим не менш, одночасне поширення вірусу в різних частинах світу викликає занепокоєння у фахівців, і виникають питання щодо його здатності до міжнародного поширення.

Крім того, COVID-19 може зазнавати сезонних змін, активізуючись у певні пори року, такі як осінь, зима та весна. Це може провокувати нові спалахи та хвилі інфекції, що, ймовірно, призведе до введення нових обмежень, таких як закриття кордонів, введення карантинних заходів та вимог до вакцинації. Це може суттєво утруднити чи тимчасово призупинити міжнародний туризм, як це вже відбувалося раніше. Незважаючи на побоювання, деякі дослідження в США показують, що новий варіант Pirola, можливо, не такий небезпечний, як передбачалося, але моніторинг і дослідження вірусу продовжуються.

Важливо, що антитіла, що утворилися після вакцинації або перенесеної інфекції, залишаються ефективними проти нового варіанта Pirola. Компанії Moderna та Pfizer вже працюють над оновленими версіями своїх вакцин, щоб зміцнити захист від цього варіанту.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

ВООЗ готує світ до можливої нової пандемії та широкомасштабної вакцинації

Медицина
Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) висловили попередження про...

Для туризму пролунав тривожний сигнал: ВООЗ почала готувати всіх до нової пандемії та тотальної вакцинації

Греція
Про можливість нової «масової вакцинації» заявили експерти ВООЗ. Причому...

Новий штам коронавірусу виявили в Індії

COVID Travel News
В Індії зафіксовано випадки зараження новим штамом коронавірусу, який...

Пандемія закінчилася. Наскільки ефективним було закриття кордонів

COVID Travel News
5 травня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила закінчення пандемії...

У Туреччині для туристів та готелів скасували одні правила, але ввели інші

Готелі
Правила «ковідної безпеки» у турецьких готелях змінять вимоги «стійкого...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму