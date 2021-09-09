ГоловнаМедицинаВООЗ: лікарські помилки входять в десятку основних причин смерті населення
Медицина

ВООЗ: лікарські помилки входять в десятку основних причин смерті населення

4 з 10 пацієнтів невідкладної медичної допомоги страждають від неадекватної медичної допомоги

Гліб Парфененко
ВООЗ: лікарські помилки входять в десятку основних причин смерті населення
Bloomberg

Неадекватна медична допомога стане однією з 10 основних причин смерті населення. Про це заявила представник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Російській Федерації Меліта Вуйнович на прес-конференції, присвяченій Всесвітньому дню безпеки пацієнтів, який відзначається 17 вересня.

“За оцінками ВООЗ, неадекватне медичне обслуговування може бути однією з 10 головних причин смерті. Але для цього нам потрібна інформаційна система, яка зможе це виявити. В середньому, за оцінками, один з 10 пацієнтів відчуває негативні наслідки при отриманні лікарняної допомоги”, – сказала вона.

За словами Вуйнович, сума соціальних витрат в світі, пов’язаних із заподіянням шкоди пацієнтам, становить від 1 до 2 трильйонів доларів.

Представник ВООЗ зазначив, що помилки можуть виникати при наданні не тільки стаціонарної, але і невідкладної і амбулаторної допомоги.

“Це помилки в діагностиці, помилки в призначенні ліків. Чотири з десяти чоловік, які отримують невідкладну медичну допомогу в світі, відчувають ті чи інші несприятливі наслідки через неадекватну медичну допомогу”, – додала Вуйнович, якого цитує BGNES.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпогодаТалібанБлизький Східвакцинапожежапандемія

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International