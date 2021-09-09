ВООЗ: лікарські помилки входять в десятку основних причин смерті населення

Неадекватна медична допомога стане однією з 10 основних причин смерті населення. Про це заявила представник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Російській Федерації Меліта Вуйнович на прес-конференції, присвяченій Всесвітньому дню безпеки пацієнтів, який відзначається 17 вересня.

“За оцінками ВООЗ, неадекватне медичне обслуговування може бути однією з 10 головних причин смерті. Але для цього нам потрібна інформаційна система, яка зможе це виявити. В середньому, за оцінками, один з 10 пацієнтів відчуває негативні наслідки при отриманні лікарняної допомоги”, – сказала вона.

За словами Вуйнович, сума соціальних витрат в світі, пов’язаних із заподіянням шкоди пацієнтам, становить від 1 до 2 трильйонів доларів.

Представник ВООЗ зазначив, що помилки можуть виникати при наданні не тільки стаціонарної, але і невідкладної і амбулаторної допомоги.

“Це помилки в діагностиці, помилки в призначенні ліків. Чотири з десяти чоловік, які отримують невідкладну медичну допомогу в світі, відчувають ті чи інші несприятливі наслідки через неадекватну медичну допомогу”, – додала Вуйнович, якого цитує BGNES.