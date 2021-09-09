ВОЗ: врачебные ошибки входят в десятку основных причин смерти населения

Неадекватная медицинская помощь станет одной из 10 основных причин смерти населения. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Российской Федерации Мелита Вуйнович на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню безопасности пациентов, который отмечается 17 сентября.

«По оценкам ВОЗ, неадекватное медицинское обслуживание может быть одной из 10 главных причин смерти. Но для этого нам нужна информационная система, которая сможет это обнаружить. В среднем, по оценкам, один из 10 пациентов испытывает негативные последствия при получении медицинской помощи», — сказала она.

По словам Вуйнович, сумма социальных расходов в мире, связанных с причинением вреда пациентам, составляет от 1 до 2 триллионов долларов.

Представитель ВОЗ отметил, что ошибки могут возникать при предоставлении не только стационарной, но и неотложной и амбулаторной помощи.

«Это ошибки в диагностике, ошибки в назначении лекарств. Четыре из десяти человек, которые получают неотложную медицинскую помощь в мире, испытывают те или иные неблагоприятные последствия из-за неадекватного медицинской помощи», — добавила Вуйнович, которого цитирует BGNES.