Кардіологи дали поради, як захистити та покращити своє здоров’я у холодні місяці

Для багатьох січень – найкращий час, щоб почати новий вид спорту, в той час як інші використовують холодну погоду як привід, щоб проводити більше часу на дивані. Що б ми не обрали, Американська кардіологічна асоціація радить, як захистити наше здоров’я при зниженні температури, пише електронне видання «Медичний експрес».

«Насправді, тренування в холодну погоду мають деякі переваги — коли вам не потрібно боротися зі спекою та вологістю, ви можете тренуватися довше в холодну погоду, а значить, ви спалюватимете більше калорій. потребують вітаміну D від сонячного світла, які також можуть допомогти покращити настрій», – сказав доктор Джон Осборн, засновник та директор кардіологічної клініки в Далласі, штат Техас.

«Дослідження показують, що фізичні вправи також зміцнюють імунітет у сезон застуди та грипу, що може бути важливим при боротьбі з можливою інфекцією COVID-19», — додав він.

Осборн сказав, що якщо ми не можемо займатися спортом на відкритому повітрі, багато онлайн-ресурсів можуть допомогти скласти спортивну програму вдома. Ми також можемо відвідувати спортивні зали і навіть ходити торговими центрами, якщо ми вжили відповідних заходів для захисту від COVID-19.

Кардіолог дає кілька порад та застережень, якщо ви вирішили зайнятися спортом на відкритому повітрі або очистити машину, яка засипана глибоким снігом.

На додаток до відомих небезпек холодної погоди, таким як морозили небезпечні умови водіння, ми також повинні враховувати серцево-судинні ризики. Холод викликає звуження кровоносних судин та звуження коронарних артерій, що може призвести до підвищення артеріального тиску та збільшити ризик серцевих нападів та інсультів.

“Стресові дії, такі як ходьба по глибокому снігу або прибирання снігу лопатою, можуть навантажувати серце таким чином, до якого люди не звикли, – сказав Осборн, – підтримуючи здорову температуру тіла”.

Ось кілька порад, як зберегти своє серце у добрій формі в холодні місяці:

Будьте активними, але в безпеці. Носіть кілька шарів одягу для підтримки температури тіла під час занять спортом на відкритому повітрі, щоб не ризикувати переохолодженням або обмороженням.

Робіть перерви. Важливо бути активним протягом усього року, але намагайтеся не перевантажувати себе у зимові місяці. Якщо у вас є питання, зверніться до лікаря.

Пийте багато рідини. Хоча холодно і ви не відчуваєте спраги, дуже важливо пити воду як при заняттях спортом, так і в теплу погоду. Жага – не найкращий показник того, чи потрібна вам рідина, навіть якщо ви не сильно потієте.

Стежте за калоріями у гарячих напоях. Гарячий шоколад і ароматизована кава латте можуть містити занадто багато цукру та жиру.

Зробіть щеплення. COVID-19 та грип можуть бути особливо небезпечні для людей із серцево-судинними захворюваннями.

Навчіться надавати першу серцево-легеневу допомогу. Невідкладна допомога може бути відкладена, особливо у погану погоду. Якщо при раптовій зупинці серця відразу застосувати масаж серця та штучне дихання, шанси на виживання подвоюються, а то й потроюються.