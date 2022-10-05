У Марокко скасували всі обмеження для в’їзду туристів

Влада Марокко з 30 вересня скасувала всі ковідні обмеження при в’їзді: туристам більше не потрібно пред’являти ПЛР-тести або сертифікати про вакцинацію.

При цьому іноземцям, які прибувають до Марокко, як і раніше, потрібно заповнити анкету про стан здоров’я і пред’явити її після прибуття в країну.

Нагадаємо, для нещеплених іноземних туристів влада Марокко відкрила країну з 19 травня. Для в’їзду їм був потрібний лише ПЛР-тест, зроблений максимум за 72 години до в’їзду. Після прибуття їм також не потрібно було проходити тестування та карантин.