Експерти розповіли про «приховані» візові санкції ЄС щодо низки країн

Експерти розповіли, з якими труднощами стикаються туристи з Туреччини та Марокко під час отримання шенгенських віз.

Так, зараз у шенгенських візах відмовляють кожному третьому заявнику з Туреччини — це вдвічі більше, ніж раніше. 2021 року 16.5% тих, хто звертався за візою, не отримали її, 2020 року — 12.5%.

Вартість шенгенської візи у Туреччині становить близько 100 євро. Громадянам доводиться чекати слотів на подання документів на візу по два-чотири місяці.

Влада Туреччини вважає, що довгі терміни обробки та зростання кількості відмов є «прихованими санкціями» ЄС. Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що відомство у вересні звернеться до послів західних країн з вимогою вжити заходів, але якщо ситуація не зміниться, Туреччина готова застосувати зустрічні обмеження.

Аналогічна ситуація із шенгенськими візами складається і в Марокко — так само спостерігається зростання кількості відмов. 2021 року в країні було подано 157 000 візових заяв, з них майже третину — 28% — було відхилено. У зв’язку з цим днями дві громадські організації Марокко подали позови до європейських судів.