У закриту 10 років країну вперше прибули туристи

Британська Daily Mail повідомила про оригінальну екскурсію, зроблену європейськими туристами. «Рейд» приблизно зі 100 європейських туристів уперше за десять років вирушив до Лівії. «Люди тут дуже гостинні… Лівійці знову хочуть бачити туристів», – наводь видання слова одного з туристів, француза Жан-Поля, який повернувся до Лівії через десять років після першої поїздки.

Це був перший організований туристичний тур для іноземних гостей за останні десять років: усі ці роки Лівію здригала громадянська війна, після того як західні країни постаралися «знищити диктатуру» Муаммара Каддафі. Як заявив гід Алі аль-Куба – він хоче «зламати стіну страху» для іноземців, які бажають відвідати велику Лівійську Сахару.

Однак поки що туристів пускають фактично під конвоєм: гості з Європи прибули через прикордонний перехід з Тунісом, який відкрився у вересні після кількох місяців закриття через пандемію коронавірусу. Далі, у супроводі співробітників служби безпеки, туристи відвідали старе місто Гадамес, оазис у пустелі, приблизно за 650 кілометрів (400 миль) на південний захід від лівійської столиці Тріполі. Колону джипів із туристами супроводжували «поліцейські сирени» та озброєна охорона, як також зазначає видання.

«10 років це було неможливо – потім нам сказали, що ми, нарешті, можемо повернутися у поїздку під наглядом та з охороною», – заявив вищезгаданий французький турист. Серед тих, хто побажав відвідати екскурсію, можна було знайти італійських, французьких, ісландських та швейцарських туристів через місто.

При цьому, як не забуває згадати британське видання, Лівія була переважно закритою для туристів протягом чотирьох десятиліть правління Муаммара Каддафі. Видання також додає, що «Туризм був крихітною галуззю в Лівії, в економіці якої з середини 20 століття переважали нафта та газ. Але у 2000-х роках спостерігався короткочасний сплеск, коли режим Каддафі налагодив зв’язки із зовнішнім світом, що було спричинено скасуванням санкцій ООН у 2003 році, зокрема заборони на польоти».

Однак останні 10 років, починаючи з 2011 року, в країну туристів не допускала значно суттєвіша причина – громадянська війна після повалення «диктатора». «Сьогодні, завдяки року відносного спокою після припинення вогню у жовтні 2020 року та мирного процесу під керівництвом Організації Об’єднаних Націй, перша група туристів з 2012 року змогла приїхати в тур, сплачений державою», – додає Daily Mail.

Місто-оазис Гадамес, колишній метою туристів, відоме під назвою «перлини пустелі». Він внесений до списку ЮНЕСКО, це доримське берберське поселення та ключовий пункт торгових шляхів Сахари. Місто має унікальну багаторівневу архітектуру з білими критими вуличками, недоступними для літнього сонця.

Втім, екскурсія навряд чи стане масовою: у країні, як і раніше, спостерігаються локальні спалахи бойових дій, і більшість країн радять своїм громадянам утримуватися від відвідування. Однак Халед Дердера, який організував турне, сказав, що хоче заперечити ідею про те, що Лівія – «країна в занепаді». «Ідея поїздки полягала у тому, щоб повернути європейських туристів – і сьогодні вони тут, на лівійській землі», – сказав він.