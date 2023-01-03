Влада Риги запровадила туристичний податок для готелів

Влада Риги з 1 січня ввела відкладений через пандемію туристичний податок, який сплачуватимуть засобом розміщення (готелі, готелі, хостели тощо). Про це повідомляє портал Delfi.lv.

«З 1 січня 2023 року в Ризі, як і в багатьох інших містах Європи та світу, з туристів почали стягувати так зване туристичне мито», — йдеться у повідомленні.

Податок за даними порталу становить €1 за кожну ніч перебування одного гостя, але не більше €10. При цьому за неповнолітніх платити мито не треба. Отримані кошти мають направити на «реалізацію проектів, що підтримують туризм або розвиток туристичної інфраструктури та сприяють міжнародній впізнаваності» Риги.

Зазначається, що аналогічне мито існує в інших популярних туристичних містах, таких як Берлін, Амстердам, Рим, Венеція, Відень, Брюссель, Лісабон. Влада Риги планувала ввести податок з 2021 року, але через падіння потоку туристів на тлі пандемії відклали це рішення.