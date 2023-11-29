Названо найбюджетніші різдвяні напрямки Європи цього року

Вже зовсім скоро в Європі стартує різдвяний сезон, який радує місцевих жителів та туристів яскравими ярмарками зі святковими прикрасами, гірляндами та ароматними гарячими напоями. Втім, поїздка на Різдво до Європи часто є не найдешевшим задоволенням, особливо на популярних напрямках.

Компанія Post Office Money порівняла 13 популярних міст у Європі, щоб визначити найбюджетніші різдвяні напрямки на континенті у зимовому сезоні 2023/2024 року. У результаті очолила рейтинг столиця Латвії – Рига, пише The Sun.

Так, згідно зі звітом компанії, дві ночі в Ризі та прямі рейси туди й назад (враховувалися рейси з Великобританії, але загалом картина приблизно однакова для перельотів Європою – ред.) обходяться в середньому 350 євро за двох. Загалом у звіті проаналізовано ціни на проживання та проїзд (включаючи дорогу до аеропорту з міста), а також п’ять предметів першої необхідності для свята, включаючи обід із трьох страв, глінтвейн та святкову випічку – все це в середньому коштуватиме 580 євро.

При цьому вельми несподівано на другому місці опинилася шведська столиця Стокгольм, яка традиційно вважає дуже дорогим містом – близько 640 євро за вікенд на двох.

Далі у списку розташувалися Загреб (Хорватія), Прага (Чехія) та Таллінн (Естонія).

Ну а за найдешевшим глінтвейном туристам пропонують вирушати до польського міста Краків – чотири келихи глінтвейну тут коштуватимуть приблизно 10 євро.

У той же час, найдорожчим із проаналізованих різдвяних напрямів автори звіту визнали австрійську столицю Відень, за ним йшла данська столиця Копенгаген – поїздка з двома ночівлями для двох до цих міст у середньому коштуватиме більш ніж 1 тисячу євро.

Як повідомляв DIP, раніше туристична компанія Planet Cruise представила список із 10 найкращих у світі різдвяних ярмарків.