Куба скасувала коронавірусні обмеження для всіх туристів

Влада Куби скасувала сертифікати про вакцинацію та довідки про тестування для всіх категорій туристів. Раніше санітарні послаблення поширювалися лише на пакетних туристів, які придбали тур одного з туроператорів.

Міністерство охорони здоров’я Куби пішло на такий крок завдяки покращенню епідеміологічної ситуації, а також високому рівню вакцинації населення країни.

Наприкінці січня було скасовано сертифікати про вакцинацію та ПЛР-тести для організованих мандрівників, а з 6 квітня не потрібні тести та довідки для всіх туристів.

Деякі вимоги зберігаються – так, що прибувають можуть попросити пройти вибіркове тестування. Крім того, нічого не сказано про скасування електронної анкети D’Viajeros, що заповнюється до вильоту, ця вимога також залишається чинною.