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КореяТуризм

Зважувати пасажирів почали авіакомпанії у Південній Кореї

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Зважувати пасажирів почали авіакомпанії у Південній Кореї

З 28 серпня у Південній Кореї почали зважувати пасажирів перед посадкою у літак. Як пише британська газета The Independent, розпорядження надійшло з Міністерства транспорту та стосується всіх авіаперевізників країни.

Обов’язкове зважування пасажирів має допомогти авіакомпаніям рівномірно розподіляти вагу на борту лайнера, що дозволить заощадити паливо та підвищити безпеку польоту.

У Korean Air заспокоїли пасажирів, сказавши, що за зайву вагу не збираються брати доплату, а всі дані будуть знеособленими і будуть лише складання загальної статистики. Обробкою відомостей та аналізом інформації, що надходить від авіаперевізників, займеться Міністерство землі, інфраструктури та транспорту Південної Кореї.

В авіакомпанії також зазначили, що процедура зважування поки що буде виключно добровільною і від неї за бажання можна відмовитися.

Водночас за заявою офіційних представників Korean Air, такі дані дозволять щорічно економити до мільярда доларів коштом грамотного розподілу навантаження в салонах літаків та зменшення витрати палива.

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