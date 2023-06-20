Пасажир намагався відчинити двері літака, який летів до Південної Кореї

У понеділок, 19 червня, пасажир літака авіакомпанії Jeju Air, який летів з філіппінського Себу до південнокорейського Інчхона, спробував під час польоту відчинити двері літака, передає The Korea Times.

За інформацією авіакомпанії, приблизно через годину після зльоту пасажир Boeing 737, на якому знаходилося 180 людей, почав поводитися дивно і поскаржився стюардесам на тиск у грудях.

Літній екіпаж запропонував йому пересісти на місце поряд з відкидними сидіннями, але чоловік побіг до виходу та спробував відчинити двері літака. Очевидці стверджують, що при цьому він кричав: “Я відчиню двері та всіх уб’ю”.

Бортпровідникам та іншим пасажирам вдалося знешкодити його. Політ тривав ще три години, а після приземлення літака порушника передали поліції.

Від його витівки ніхто на борту не постраждав.

Нагадаємо, менше місяця тому пасажир південнокорейської авіакомпанії Asiana Airlines на прізвище Лі відчинив двері літака під час посадки. Борт у цей час знаходився за 213 метрів від землі. У результаті у 12 пасажирів через паніку виникли проблеми з диханням, дев’ятьом була потрібна медична допомога.

Під час допиту Лі розповів, що був у сильному стресі через втрату роботи і відчинив двері, бо хотів швидше вийти із задушливого салону на свіже повітря.