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Двері літака відчинилися під час польоту в Південній Кореї: 9 людей у лікарні

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Двері літака відчинилися під час польоту в Південній Кореї: 9 людей у лікарні

Двері літака авіалінії Asiana Airlines відчинив пасажир під час польоту в Тегу, Південна Корея.

Airbus 321 виконував рейс з острова Чеджу, розташованого біля південного узбережжя Південної Кореї, до Тегу. За даними Asiana Airlines, на борту було 200 осіб.

Інцидент, що шокує, потрапив на телефон одного з пасажирів, який виклав відео в мережу. На ролику видно, як перелякано пасажири тримаються за підлокітники своїх крісел.

Як повідомила пожежна служба Тегу, 12 осіб отримали легкі травми, дев’ятьох пасажирів було госпіталізовано через нестачу повітря.

Передбачається, що двері відчинив один із пасажирів, які сидять поруч із виходом. Обставини інциденту з’ясовує поліція.

Серед пасажирів були 48 спортсменів початкової та середньої школи. “Діти тремтіли та плакали в паніці. Ті, хто сидів біля виходу, мабуть, були вражені найбільше”, – розповіла мати одного зі спортсменів.

Незважаючи на те, що сталося, літак благополучно приземлився, після чого підозрюваний був заарештований місцевою владою.

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