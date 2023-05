Двері літака відчинилися під час польоту в Південній Кореї: 9 людей у лікарні

Двері літака авіалінії Asiana Airlines відчинив пасажир під час польоту в Тегу, Південна Корея.

Airbus 321 виконував рейс з острова Чеджу, розташованого біля південного узбережжя Південної Кореї, до Тегу. За даними Asiana Airlines, на борту було 200 осіб.

Інцидент, що шокує, потрапив на телефон одного з пасажирів, який виклав відео в мережу. На ролику видно, як перелякано пасажири тримаються за підлокітники своїх крісел.

Як повідомила пожежна служба Тегу, 12 осіб отримали легкі травми, дев’ятьох пасажирів було госпіталізовано через нестачу повітря.

Передбачається, що двері відчинив один із пасажирів, які сидять поруч із виходом. Обставини інциденту з’ясовує поліція.

Door of Asiana Airlines plane opens in mid-air just before landing in South Korea; 9 people taken to hospital with breathing difficulties pic.twitter.com/rUI6LTRihj

— BNO News (@BNONews) May 26, 2023