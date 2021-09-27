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У Китаї пригрозили першим ядерним ударом по США через альянс AUKUS

Гліб Парфененко
У Китаї пригрозили першим ядерним ударом по США через альянс AUKUS

Колишній заступник Генерального секретаря ООН з економічних та соціальних питань Ша Цзукан закликав владу Китаю зайняти більш агресивну позицію на тлі дій США, пише Daily Mail.

За словами дипломата, Пекіну слід відмовитися від політики невикористання ядерної зброї і відстоювати нові союзи, які створює Вашингтон. Зокрема, мова йде про союз AUKUS між США, Австралією та Великобританією: він демонструє зростаючу військову присутність цих країн у сусідстві з Китаєм, вважає Цуканг.

Він також зазначив, що нинішня політика Пекіна, яка діє з 1960-х років, надала йому “моральний авторитет”. Однак це не відповідає дійсності: принаймні, поки Китай не погодиться зі Сполученими Штатами, що жодна зі сторін не застосує ядерну зброю першою.

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