Бывший заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан призвал власти Китая занять более агрессивную позицию на фоне действий США, пишет Daily Mail.

По словам дипломата, Пекин следует отказаться от политики неиспользования ядерного оружия и отстаивать новые союзы, которые создает Вашингтон. В частности, речь идет о союзе AUKUS между США, Австралией и Великобританией: он демонстрирует растущее военное присутствие этих стран по соседству с Китаем, считает Цуканг.

Он также отметил, что нынешняя политика Пекина, которая действует с 1960-х годов, предоставила ему «моральный авторитет». Однако это не соответствует действительности: по крайней мере, пока Китай не согласится с Соединенными Штатами, ни одна из сторон не применит ядерное оружие первым.