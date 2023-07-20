Всі розділи
ГоловнаLifeStyleТемпература досягла +80°C у популярному туристичному районі: туристи їдуть туди заради гострих...
LifeStyleКитайТуризм

Температура досягла +80°C у популярному туристичному районі: туристи їдуть туди заради гострих відчуттів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Температура досягла +80 ° C у популярному туристичному районі: туристи їдуть туди заради гострих відчуттів

«Кліматичний туризм» набирає обертів у Китаї. У популярному туристичному районі Турфан, розташованому в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі на північному заході країни, температура досягла неймовірних +80 °C. Щоправда, йдеться не про нагрівання повітря, а поверхні знаменитої гори. Проте туристи їдуть туди заради гострих відчуттів — таку палаючу спеку, вони називають «чудовим досвідом».

Як повідомило китайське видання Global Times, хвиля спеки охопила значні території Північного Китаю, проте це не зупиняє туристів від відвідування регіону. Деякі навіть відносять свої небезпечні подорожі в таку пекучу спеку до особливого і захоплюючого досвіду.

У КНР, як і Європі, дані метеорологічних станцій фіксують екстремально високі температурні значення. Наприклад, минулої неділі вдень у китайському селі Санбао в Турфані стовпчик термометра зафіксував новий історичний рекорд у цьому регіоні – +52.2 °C. Особливо вражає те, що поверхня гори Полум’я, відома також Хуаншань, нагрілася до позначки +80 °C. Зауважимо, що місцеві прозвали туристичне місце «Вогненною землею» — це найспекотніше місто Китаю та одне з найпосушливіших місць у світі.

«Я ніколи в житті не відчував такої високої температури. Це справді чудовий досвід», — навело цитату мандрівника видання. Для полегшення нестерпної спеки співробітники туристичного центру доставляють фруктове морозиво та рідкі пероральні ліки. Крім того, для зручності мандрівників на вулицях регіону встановлені кулери із водою. Все це зроблено заради величезного потоку туристів – щодня їхня кількість становить приблизно 6.000.

Температура досягла +80°C у популярному туристичному районі: туристи їдуть туди заради гострих відчуттів
Турфан, КНР

Турфан традиційно посідає перше місце у списку найспекотніших міст КНР влітку через кілька факторів, які у сукупності створюють екстремально спекотний клімат у цьому регіоні:

  1. Географічне положення. Турфан розташований у низовини Цинхай-Ганьсу, де навколишні гори відіграють роль природного «котловану», що створює особливі умови для затримання та накопичення тепла. Це призводить до підвищеної температури повітря, яка посилюється відсутністю прохолодних вітрів, здатних принести полегшення туристам та місцевим мешканцям.
  2. Положення над рівнем моря. Турфан знаходиться на висоті близько 80 метрів нижче за рівень моря. Це посилює вплив сонячного випромінювання, там вологість набагато нижча, через що там велика кількість сонячного часу.
  3. Відсутність близького джерела води. Північний регіон КНР є одним із найпосушливіших районів у країні. Недолік води означає, що немає природних джерел охолодження у вигляді водних поверхонь або океану, які можуть пом’якшити спеку.

Місцева влада прогнозує, що до кінця тижня температура там і кількох інших містах Сіньцзяну триматиметься на позначці вище +45 °C. Крім того, останніми днями температура в кількох місцях сусідньої провінції Ганьсу також перевищила критичні +42 °C.

Температура досягла +80°C у популярному туристичному районі: туристи їдуть туди заради гострих відчуттів
Гори Хуаншань

Довідка: Гора Хуаншань – також відома як Жовта гора, є одним із найпопулярніших туристичних місць у країні. Славиться своїми красивими краєвидами, барвистими скелями, дивними хмарами та численними монастирями, що робить гори популярним місцем для туристів, які шанують природу та паломників.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Почався глобальний відтік туристів: звичний відпочинок кардинально змінюватиметься

Греція
Звичний відпочинок кардинально змінюватиметься — багато «літніх» напрямків втратять...

Наш готель перетворився на духовку: туристи почали тікати з курортів через пекельну спеку, незважаючи на втрату грошей

Греція
"Наш готель перетворився на духовку", - заявили іноземні туристи,...

Туристи їдуть у Долину смерті спеціально для того, щоб відчути спеку в +56

США
У США продовжує вирувати спека. У неділю температура повітря...

Почалася масова капітуляція туристів із найпопулярнішого регіону: шоковані готелі ллють гіркі сльози

Греція
Нестерпна спека, непритомність у чергах до популярних пам'яток, лісові...

Туризм “накривається мідним тазом”: тепловий вибух у Сахарі засмажить курорти пекельною спекою в +50°C

Італія
«Тепловий вибух», зафіксований у Сахарі, призведе до того, що...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму