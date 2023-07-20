Температура досягла +80 ° C у популярному туристичному районі: туристи їдуть туди заради гострих відчуттів

«Кліматичний туризм» набирає обертів у Китаї. У популярному туристичному районі Турфан, розташованому в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі на північному заході країни, температура досягла неймовірних +80 °C. Щоправда, йдеться не про нагрівання повітря, а поверхні знаменитої гори. Проте туристи їдуть туди заради гострих відчуттів — таку палаючу спеку, вони називають «чудовим досвідом».

Як повідомило китайське видання Global Times, хвиля спеки охопила значні території Північного Китаю, проте це не зупиняє туристів від відвідування регіону. Деякі навіть відносять свої небезпечні подорожі в таку пекучу спеку до особливого і захоплюючого досвіду.

У КНР, як і Європі, дані метеорологічних станцій фіксують екстремально високі температурні значення. Наприклад, минулої неділі вдень у китайському селі Санбао в Турфані стовпчик термометра зафіксував новий історичний рекорд у цьому регіоні – +52.2 °C. Особливо вражає те, що поверхня гори Полум’я, відома також Хуаншань, нагрілася до позначки +80 °C. Зауважимо, що місцеві прозвали туристичне місце «Вогненною землею» — це найспекотніше місто Китаю та одне з найпосушливіших місць у світі.

«Я ніколи в житті не відчував такої високої температури. Це справді чудовий досвід», — навело цитату мандрівника видання. Для полегшення нестерпної спеки співробітники туристичного центру доставляють фруктове морозиво та рідкі пероральні ліки. Крім того, для зручності мандрівників на вулицях регіону встановлені кулери із водою. Все це зроблено заради величезного потоку туристів – щодня їхня кількість становить приблизно 6.000.

Турфан традиційно посідає перше місце у списку найспекотніших міст КНР влітку через кілька факторів, які у сукупності створюють екстремально спекотний клімат у цьому регіоні:

Географічне положення. Турфан розташований у низовини Цинхай-Ганьсу, де навколишні гори відіграють роль природного «котловану», що створює особливі умови для затримання та накопичення тепла. Це призводить до підвищеної температури повітря, яка посилюється відсутністю прохолодних вітрів, здатних принести полегшення туристам та місцевим мешканцям. Положення над рівнем моря. Турфан знаходиться на висоті близько 80 метрів нижче за рівень моря. Це посилює вплив сонячного випромінювання, там вологість набагато нижча, через що там велика кількість сонячного часу. Відсутність близького джерела води. Північний регіон КНР є одним із найпосушливіших районів у країні. Недолік води означає, що немає природних джерел охолодження у вигляді водних поверхонь або океану, які можуть пом’якшити спеку.

Місцева влада прогнозує, що до кінця тижня температура там і кількох інших містах Сіньцзяну триматиметься на позначці вище +45 °C. Крім того, останніми днями температура в кількох місцях сусідньої провінції Ганьсу також перевищила критичні +42 °C.

Довідка: Гора Хуаншань – також відома як Жовта гора, є одним із найпопулярніших туристичних місць у країні. Славиться своїми красивими краєвидами, барвистими скелями, дивними хмарами та численними монастирями, що робить гори популярним місцем для туристів, які шанують природу та паломників.