Новий маршрут вантажного поїзда Китай-Європа пов’язує китайський Чунцин з Україною

Вантажний потяг, завантажений 50 контейнерами з машинами і устаткуванням, відправився в неділю з муніципалітету Чунцин на південному заході Китаю в столицю України, відзначаючи запуск нового маршруту вантажного поїзда Чунцина.

Вантажний поїзд повинен пройти через прикордонний порт Еренхот в автономному районі Внутрішня Монголія на півночі Китаю і прибуде в пункт призначення в середині вересня.

Раніше експорт з Чунцина в Україні повинен був йти через Білорусь або Польщу, а не безпосередньо в Україну. Новий маршрут – це перший прямий міжнародний вантажний потяг муніципалітету до Києва. Очікується, що це буде сприяти подальшому розвитку торгівлі між Європою і західними регіонами Китаю.

Чунцин є основним транспортним вузлом для вантажних поїздів Китай-Європа. Залізниця Юйсіноу (Чунцин-Синьцзян-Європа), яка стала першим маршрутом вантажного поїзда Китай-Європа, зробила 1359 рейсів в першій половині 2021 року що більш ніж на 50 відсотків у річному вирахуванні, за даними порту і логістичного управління муніципалітету.

З моменту пуску залізниці в 2011 році, Юсіньоу запустив понад 30 маршрутів, що з’єднують більше 40 міст в 26 країнах, і за маршрутами було зареєстровано понад 8000 рейсів вантажних поїздів.

Джерело: news.cn