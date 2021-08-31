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Новый маршрут грузового поезда Китай-Европа связывает китайский Чунцин с Украиной

Глеб Парфененко
Новый маршрут грузового поезда Китай-Европа связывает китайский Чунцин с Украиной
На аэрофотоснимки, сделанном 19 марта 2021 видно грузовой поезд Китай-Европа Юсиньоу (Чунцин-Синьцзян-Европа), что идет под мостом в муниципалитете Чунцин на юго-западе Китая. (Xinhua)

Грузовой поезд, загружен 50 контейнерами с машинами и оборудованием, отправился в воскресенье с муниципалитета Чунцин что на юго-Западе Китая в столицу Украины, отмечая запуск нового маршрута грузового поезда Чунцина.

Грузовой поезд должен пройти через пограничный порт Эренхот в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая и прибудет в пункт назначения в середине сентября.

Ранее экспорт из Чунцина в Украину должен был идти через Беларусь или Польшу, а не непосредственно в Украину. Новый маршрут — это первый прямой международный грузовой поезд муниципалитета в Киев. Ожидается, что это будет способствовать дальнейшему развитию торговли между Европой и западными регионами Китая.

Чунцин является основным транспортным узлом грузовых поездов Китай-Европа. Железная дорога Юйсиноу (Чунцин-Синьцзян-Европа), которая стала первым маршрутом грузового поезда Китай-Европа, Сделала 1359 рейсов в первой половине 2021 года, что более чем на 50 процентов в годовом просчете, по данным порта и логистического управления муниципалитета.

С момента запуска железной дороги в 2011 году, Юсиньоу отправил более 30 маршрутов, что соединяют более 40 городов в 26 странах, и по маршрутам было зарегистрировано более 8000 рейсов грузовых поездов.

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