Ніж у спину: Китай не впускає більше половини літаків російських авіакомпаній

Китай відмовляється пускати у свій повітряний простір більше половини літаків російських авіакомпаній через західні санкції, введені проти цивільної авіації РФ після повномасштабного вторгнення в Україну.

Як пише РБК з посиланням на копію листа президента Асоціації експлуатантів повітряного транспорту (АЕВТ) Володимира Тасуна голові Мінтрансу РФ Віталію Савельєву, зокрема, російські авіакомпанії не можуть виконувати рейси до Китаю на повітряних суднах, які не виключені з бермудського реєстру (понад 480 літаків) або перебувають у списку санкцій Мінторгу США (понад 170).

Зазначається, що з травня 2022 року Китай не пускає у свій повітряний простір літаки з подвійною реєстрацією. Станом на лютий 2022 року більшість імпортних літаків російських авіакомпаній було зареєстровано на Бермудах та в Ірландії. І хоча після запровадження західних санкцій росіяни спробували їх незаконно перереєструвати в Росії, вони все одно залишилися в іноземних реєстрах, як було спочатку. До того ж повітряні судна, які перебувають у переліку американського Мінторгу, заборонено заправляти, обслуговувати та ремонтувати. Більше того, польотам до Китаю можуть перешкодити, зокрема, навколосанкційні обмеження на роботу з російськими авіакомпаніями з боку місцевих аеропортів та провайдерів послуг, каже старший директор з корпоративних рейтингів “Експерт РА” Ігор Смирнов.

Крім того, пише видання, є проблеми і з виконанням польотів до Китаю на повітряних суднах російського виробництва, насамперед Superjet, які раніше в цю країну не літали (у чому саме полягають проблеми, у листі не уточнюється).

Крім цього, через неможливість виконувати рейси в тій кількості, яка була у російських перевізників до пандемії COVID-19, будуть втрачені “історичні” слоти (тимчасові інтервали на приліт та виліт рейсу), які є вкрай дефіцитними в китайських аеропортах. Це може призвести до складнощів при відновленні перевезень, йдеться у листі. Оскільки йдеться саме про “історичні” слоти, можливо, деякі російські перевізники мають побоювання обнулення раніше узгоджених дозволів у пікові періоди з ініціативи китайських аеропортів або їх перерозподілу на користь конкурентів, додає авіаексперт Григорій Померанцев.

Проблеми російських авіакомпаній після 24 лютого 2022 року

Багато країн світу запровадили жорсткі санкції проти російської цивільної авіації після повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року. Зокрема, країни масово закрили свій повітряний простір для російських авіакомпаній, а іноземні авіаперевізники припинили літати до Росії. Окрім того, було зупинено дію сертифікатів придатності літаків російських авіакомпаній.

Одночасно найбільші міжнародні компанії припинили страхування та обслуговування літаків російських авіакомпаній, у результаті останні залишилися без імпортних деталей. У результаті за 2022 рік відразу дев’ять російських авіакомпаній припинили польоти через санкції. Також почастішали випадки поломок літаків авіаперевізників із РФ, детальніше читайте у матеріалі “Російські літаки розсипаються в повітрі: російські туристи, що летіли з Сочі, потрапили під розгерметизацію“.