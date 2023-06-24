Літак здійснив аварійну посадку через вибух шасі в Гонконгу. Поранено 18 осіб

Пасажирський лайнер авіакомпанії Cathay Pacific здійснив аварійну посадку в Гонконгу, повідомляє гонконгський телеканал RTHK.

Інцидент стався через те, що одне з шасі літака, що прямував з Гонконгу до Лос-Анджелеса, перегрілося і вибухнуло. Екіпаж ухвалив рішення повернутися до аеропорту вильоту.

Внаслідок інциденту 18 осіб, з них п’ятеро чоловіків та 13 жінок, отримали поранення. Інші 275 пасажирів на борту літака не постраждали.

На місце прибуло понад 10 машин швидкої допомоги. Постраждалих госпіталізували.