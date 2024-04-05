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У Гонконгу турист заразився небезпечним вірусом після укусу мавпи

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Гонконгу турист заразився небезпечним вірусом після укусу мавпи
Photo by Sophie Dale on Unsplash

У Гонконгу зафіксовано перший випадок зараження людини вірусом мавпячого герпесу.

Наприкінці лютого на 37-річного чоловіка, який відпочивав у парку Цзіньшань, напала і вкусила мавпа.

На цей час пацієнт перебуває у відділенні інтенсивної терапії однієї з лікарень міста у критичному стані.

За даними Центру охорони здоров’я Гонконгу, зазначене захворювання може виявлятися у людини грипоподібними симптомами, які можуть прогресувати до зараження центральної нервової системи. Однак передача вірусу від людини до людини дуже рідкісна.

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