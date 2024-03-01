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У Гонконгу у двох туристів знайшли 132 кг наркотиків

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Гонконгу у двох туристів знайшли 132 кг наркотиків
Photo by Nic Low on Unsplash

Видання South China Morning Post повідомляє, що поліція Гонконгу заарештувала двох іноземних туристів: у їхньому готельному номері виявили 132 кг кокаїну вартістю 120 млн гонконзьких доларів.

Затримані — 47-річний домініканець та 44-річний колумбієць. У них також були іспанські паспорти. Іноземці прибули до Гонконгу наприкінці січня з Іспанії з пересадкою в Лондоні.

Поліція Гонконгу заявила, що це найбільша партія кокаїну, вилучена у 2024 році. Торік було вилучено загалом 3537 кг кокаїну, що на 55.7% більше, ніж роком раніше.

Максимальне покарання за незаконний обіг наркотиків у Гонконгу — довічне ув’язнення та штраф у розмірі 5 млн гонконзьких доларів (близько 641 000 доларів США).

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